НХЛ: Миннесота и Лос-Анджелес устроили голевую перестрелку, Торонто одолел Оттаву

В субботу, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны 14 матчей.

Вашингтон обыграл Монреаль, Торонто взял верх над Оттавой, Питтсбург победил Тампу, а Миннесота и Лос-Анджелес забросили на двоих 13 шайб.

Баффало – Флорида – 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 11 Так (Комри, Йокихарью), 1:1 – 15 Уайт (Лунделль, Луостаринен), 1:2 – 19 Ткачак (Форслинг), 2:2 – 19 Гиргенсонс (Далин, Петерка), 2:3 – 23 Экблад (Райнхарт, Барков), 2:4 – 38 Монтур (Барков, Ткачак), 3:4 – 40 Далин (Так)

Филадельфия – Ванкувер – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Берроуз (Пирсон, Босер), 0:2 – 15 Гарланд (Шенн, Подколзин), 1:2 – 31 Деанджело (Хэйс, ван Римсдайк), 2:2 – 38 Лоутон (Конекны), 3:2 – 54 Конекны (Проворов)

Вашингтон – Монреаль – 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 23 Сузуки (Кофилд, Зекай), 1:1 – 30 Шири (ван Римсдайк, Дженсен), 2:1 – 32 Манта (Оши, Кузнецов), 3:1 – 36 Оши (Строум, Овечкин)

Торонто – Оттава – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 10 Пинто (Сэндерсон, Жиру), 1:1 – 40 Кемпф (Йернкрук, Маззин), 2:1 – 54 В. Нюландер (Таварес, Мэттьюс), 2:2 – 55 Жиру (Шабо, Дебринкат), 3:2 – 59 Холл (Марнер, Бантинг)

Питтсбург – Тампа-Бэй – 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)

Шайбы: 0:1 – 5 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 1:1 – 18 Кросби (Думулин, Генцел), 2:1 – 25 Хейнен (Цукер, Картер), 3:1 – 43 Генцел (Кросби, Летанг), 4:1 – 44 Картер (Жозеф, Капанен), 5:1 – 54 Раст (Малкин, Кросби), 5:2 – 55 Пойнт (Стэмкос, Кучеров), 6:2 – 56 Ракелль

Нью-Джерси – Детройт – 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Хэмилтон (Зигентхалер, Братт), 1:1 – 22 Чиарот (Бертуцци, Ларкин), 1:2 – 25 Врана (Чиарот, Рэймонд), 2:2 – 25 Вуд (Хэмилтон, Зеттерлунд), 2:3 – 38 Перрон (Мяяття, Врана), 2:4 – 41 Ларкин (Гронек, Копп), 2:5 – 51 Кубалик (Ларкин, Рэймонд)

Бостон – Аризона – 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Шайбы: 1:0 – 5 Заха (Смит, Фолиньо), 2:0 – 19 Койл (Грир, Фредерик), 2:1 – 27 Келлер (Маччелли, Бойд), 3:1 – 35 Фолиньо (Клифтон), 3:2 – 43 Браун (Гюнтер, Бьюгстэд), 3:3 – 46 Гостисбеер, 4:3 – 50 Форборт (Заха, Крейчи), 5:3 – 53 Грир (Линдхольм), 6:3 – 58 Грир (Койл)

Айлендерс – Анахайм – 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 11 Мэйфилд (Бовилье, Ли), 2:0 – 13 Добсон (Мартин), 3:0 – 26 Вальстром (Пажо), 4:0 – 33 Мэйфилд (Паризе, Барзэл), 5:0 – 35 Бовилье (Ли, Пулок), 5:1 – 42 Терри (), 6:1 – 54 Сало (Ли, Барзэл), 7:1 – 60 Сало (Нелсон, Вальстром)

Сент-Луис – Коламбус – 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Бучневич (Крюг), 2:0 – 22 Тарасенко (Томас, Фолк), 2:1 – 23 Нюквист (Гадбрэнсон, Годро), 2:2 – 23 Курали (Робинсон, Оливер), 3:2 – 51 Барбашев (Бучневич, Шенн), 4:2 – 52 Нейборс (Шенн, Ледди), 5:2 – 59 Тарасенко

Миннесота – Лос-Анджелес – 6:7 (2:4, 2:2, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 5 Кемпе (Андерсон, Фиала), 0:2 – 9 Виларди (Байфилд, Иафалло), 0:3 – 12 Даути (Фиала, Копитар), 1:3 – 14 Миддлтон (Болди, Сперджен), 2:3 – 17 Фолиньо (Дамба, Эрикссон Эк), 2:4 – 19 Иафалло (Рой, Виларди), 3:4 – 26 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Капризов), 3:5 – 30 Фиала (Копитар, Кемпе), 4:5 – 33 Капризов (Густавссон, Зукарелло-Асен), 4:6 – 34 Рой (Калиев, Лемье), 5:6 – 46 Зукарелло-Асен (Болди, Эддисон), 6:6 – 48 Стил (Брудин, Хартман), 6:7 – 49 Кемпе (Андерсон, Копитар)

Даллас – Нэшвилл – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Хинтц (Хейсканен), 2:0 – 22 Хинтц (Робертсон, Павелски), 3:0 – 28 Хейсканен (Робертсон), 3:1 – 39 Нидеррайтер (Джохансен, Гранлунд), 4:1 – 44 Робертсон (Павелски, Хинтц), 5:1 – 59 Марчмент

Эдмонтон – Калгари – 3:4 (1:4, 2:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Баклунд (Колман, Стоун), 1:1 – 4 Сиси (Драйзайтль, Ямамото), 1:2 – 5 Стоун (Руни), 1:3 – 8 Кадри (Стоун), 1:4 – 11 Манджипани (Дюбе, Кадри), 2:4 – 31 Макдэвид (Драйзайтль, Кэйн), 3:4 – 35 Маклауд (Мюррей)

Сиэтл – Вегас – 2:5 (0:2, 0:3, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Колесар (Каррье), 0:2 – 4 Маршессо (Пьетранжело, Руа), 0:3 – 34 Смит (Айкел, Стоун), 0:4 – 38 Маршессо (Теодор, Стивенсон), 0:5 – 40 Теодор (Айкел, Кессел), 1:5 – 54 Шульц (Бенирс, Бураковски), 2:5 – 57 Шварц (Данн, Бураковски)

Сан-Хосе – Чикаго – 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 14 Штурм (Ферраро, Карлссон), 2:0 – 20 Карлссон (Лоренц, Кутюр), 2:1 – 28 Тэйвс (Рэддиш, Джонсон), 2:2 – 29 Лафферти (Джонсон, Дикинсон), 2:3 – 31 Лафферти (Джонс, Дикинсон), 2:4 – 46 Рэддиш (Джонсон), 2:5 – 50 Дикинсон (Лафферти, Курашев)