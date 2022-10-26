НХЛ: Колорадо по буллитам победил Рейнджерс, Бостон одолел Даллас
Во вторник, 25 октября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны десять матчей.
Бостон – Даллас – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 13 Пастрняк (Крейчи, Линдхольм), 1:1 – 22 Джонстон (Бенн, Делландреа), 2:1 – 39 Холл (Гжельчик, Пастрняк), 3:1 – 60 Бержерон
Коламбус – Аризона – 3:6 (0:2, 0:2, 3:2)
Шайбы: 0:1 – 10 Гостисбеер (Келлер, Бойд), 0:2 – 16 Кэссиан (Ричи), 0:3 – 28 Гостисбеер (Браун, Келлер), 0:4 – 36 Гюнтер (Маччелли, Вялимяки), 0:5 – 43 Макбэйн (О’Брайэн, Фишер), 1:5 – 47 Годро (Бин, Веренски), 2:5 – 58 Джонсон (Силлинджер, Нюквист), 2:6 – 60 Крауз (Келлер, Гостисбеер), 3:6 – 60 Пик (Бин, Курали)
Монреаль – Миннесота – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 6 Эрикссон Эк (Миддлтон, Дьюхэйм), 1:1 – 22 Кофилд (Монахан, Уайдман), 1:2 – 33 Дьюхэйм (Годро), 1:3 – 60 Эрикссон Эк
Детройт – Нью-Джерси – 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 3 Ларкин (Эрни, Кубалик), 1:1 – 12 Мерсер (Грейвс, Марино), 1:2 – 16 Хьюз (Сиверсон, Братт), 1:3 – 22 Братт (Хэмилтон, Хьюз), 1:4 – 25 Шарангович (Грейвс), 2:4 – 49 Кубалик (Расмуссен, Хегг), 2:5 – 56 Хишир (Татар), 2:6 – 57 Братт (Хэмилтон, Маклауд)
Рейнджерс – Колорадо – 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы: 0:1 – 12 Ничушкин (Маккиннон, Макар), 1:1 – 39 Гудроу (Блэйз, Труба), 1:2 – 42 О'Коннор (Кольяно), 2:2 – 55 Фокс (Гудроу, Веси)
Чикаго – Флорида – 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 3 Рэддиш (Кэйн, Джонсон), 2:0 – 20 Кэйн (Доми, Атанасиу), 3:0 – 36 Курашев (Джонс, Энтвистл), 3:1 – 52 Луостаринен (Лунделль, Уайт), 3:2 – 53 Ткачак (Верхэге, Монтур), 4:2 – 60 Тэйвс (Дикинсон)
Калгари – Питтсбург – 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 15 Кадри (Дюбе, Манджипани), 2:0 – 18 Кадри, 3:0 – 24 Юбердо (Кадри, Андерссон), 3:1 – 25 Малкин (Пулен, Картер), 4:1 – 32 Стоун (Ричи, Лучич)
Сиэтл – Баффало – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 3 Олексяк (Гурде, Спронг), 2:0 – 6 Гики (Данн, Танев), 3:0 – 25 Спронг (Танев), 3:1 – 33 Козенс (Далин, Хиностроза), 4:1 – 37 Макканн (Данн, Бураковски), 5:1 – 50 Бенирс (Спронг, Шульц)
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 8 Дано (Андерсон, Виларди), 1:1 – 16 Хэйгл, 2:1 – 26 Виларди (Фиала, Даути), 3:1 – 34 Лизотт (Калиев, Кларк), 4:1 – 55 Кемпе (Копитар), 4:2 – 58 Кучеров
Сан-Хосе – Вегас – 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)
Шайбы: 0:1 – 16 Кессел (Хауден), 1:1 – 26 Штурм (Свечников, Лабанк), 2:1 – 40 Ньето (Гертл), 2:2 – 42 Теодор (Маршессо, Макнэбб), 2:3 – 54 Карлссон (Мартинес, Смит), 2:4 – 55 Стоун (Теодор, Стивенсон)