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Хоккей

Железный человек: в НХЛ установили новый невероятный рекорд

Достижение установил игрок Вегаса.
Сегодня, 10:40
Фил Кессел / Getty Images
Фил Кессел / Getty Images
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Форвард клуба НХЛ Вегас Голден Найтс Фил Кассел установил новый невероятный рекорд Лиги.

Поединок против Сан-Хосе стал для ветерана уже 990-м подряд, который он проводит в Национальной хоккейной Лиге, не пропуская при этом ни одного матча из-за травм, дисквалификации или других причин.

Кессел начал эту серию еще в октябре 2009 года и с тех пор сыграл в каждом из возможных поединков.

Таким образом, Кессел обошел Кита Яндла, которому принадлежал предыдущий рекорд 989 матча и стал новым All-Time Iron Man.

Такую победу форвард отметил еще одним юбилеем - в матче с Сан-Хосе он забил свою 400-ю шайбу в карьере.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ
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