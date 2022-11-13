НХЛ: Торонто победил Ванкувер, Рейнджерс уступили Нэшвиллу
В субботу, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны 13 матчей.
Филадельфия – Оттава – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 7 Хэйс (Фараби, Конекны), 1:1 – 15 Шабо (Ткачак, Жиру), 1:2 – 40 Дебринкат (Штюцле, Ткачак), 1:3 – 47 Дебринкат (Жиру, Брассар), 1:4 – 57 Штюцле (Ткачак)
Флорида – Эдмонтон – 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)
Шайбы: 0:1 – 32 Бэрри (Янмарк-Нюлен, Маклауд), 1:1 – 43 Беннетт (Форслинг, Хернквист), 1:2 – 47 Бэрри, 1:3 – 56 Фогеле (Драйзайтль), 2:3 – 57 Беннетт (Гудас, Уайт), 2:4 – 59 Нюджент-Хопкинс (Пулюярви, Макдэвид)
Баффало – Бостон – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 6 Томпсон, 1:1 – 39 Бержерон (Маршанд, Дебраск), 1:2 – 53 Зборжил (Носек), 1:3 – 59 Бержерон (Пастрняк, Маршанд)
Монреаль – Питтсбург – 5:4 (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Андерсон, 1:1 – 22 Петри (Цукер, Ракелль), 1:2 – 24 Ракелль (Цукер, Петтерссон), 2:2 – 42 Кофилд (Сузуки, Гуле), 2:3 – 44 Малкин (Петри, Цукер), 3:3 – 45 Сузуки, 3:4 – 55 Макгинн (Думулин, Картер), 4:4 – 55 Монахан (Дак, Друэн), 5:4 – 62 Хоффман (Гуле, Дак)
Нью-Джерси – Аризона – 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 7 Татар (Хишир, Зеттерлунд), 1:1 – 10 Гюнтер (Вялимяки, Маччелли), 2:1 – 10 Хьюз (Сиверсон, Татар), 2:2 – 29 Келлер (Мозер, Бойд), 3:2 – 32 Боквист (Зигентхалер, Хаула), 4:2 – 35 Хэмилтон (Братт)
Торонто – Ванкувер – 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 4 Хорват (Подколзин, Шенн), 0:2 – 13 Миллер (Босер, Хьюз), 1:2 – 22 Мэттьюс (Таварес, Марнер), 2:2 – 27 Энгвалл (Джиордано, Йернкрук), 3:2 – 31 Джорди Бенн (В. Нюландер, Райлли)
Айлендерс – Коламбус – 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 24 Силлинджер (Бин, Чинахов), 1:1 – 28 Нелсон (Ао, Мэйфилд), 1:2 – 31 Бемстрем (Бин, Нюквист), 2:2 – 40 Нелсон (Ао, Ли), 2:3 – 50 Бьорк (Нюквист, Бемстрем), 3:3 – 53 Мэйфилд (Вальстром, Барзэл), 4:3 – 62 Паризе (Пелек, Пажо)
Нэшвилл – Рейнджерс – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 5 Пярссинен (Гранлунд, Форсберг), 2:0 – 29 Янковски (Йоси), 2:1 – 32 Хитил (Какко, Фокс)
Колорадо – Каролина – 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 15 Макар (Маккиннон, Рантанен), 2:0 – 18 Макар (Лехконен, Рантанен), 2:1 – 34 Дж.Стаал (Фаст, Мартинук), 3:1 – 45 Маккиннон (Тэйвс, Рантанен), 4:1 – 58 Рантанен ()
Анахайм – Чикаго – 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Терри (Зеграс), 2:0 – 12 Хенрик (Бенуа, Терри), 2:1 – 14 Тинорди (Кэйн, Доми), 2:2 – 25 Роос (Доми, Кэйн), 2:3 – 58 Тинорди
Вегас – Сент-Луис – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 10 Саад (О′Райлли, Росен), 1:1 – 11 Смит (Стивенсон), 2:1 – 23 Кессел (Коттер, Карлссон), 2:2 – 37 Барбашев (Шенн), 2:3 – 37 О′Райлли (Миккола, Ливо)
Калгари – Виннипег – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Линдхольм (Андерссон, Ружичка), 1:1 – 15 Пионк (Моррисси), 2:1 – 18 Ружичка (Андерссон, Линдхольм), 2:2 – 25 Дюбуа (Пионк, Моррисси), 3:2 – 39 Льюис (Хэнифин, Баклунд)
Лос-Анджелес – Детройт – 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 2 Грундстрем (Эдлер, Купари), 1:1 – 5 Кубалик (Перрон, Гронек), 2:1 – 14 Фиала (Кемпе, Даути), 3:1 – 27 Дурзи (Калиев, Дано), 4:1 – 34 Дурзи (Дано, Калиев), 4:2 – 42 Ларкин (Рэймонд, Сундквист), 4:3 – 59 Гронек (Перрон, Кубалик)