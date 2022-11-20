НХЛ: Колорадо нанес поражение Вашингтону, Тампа обыграла Нэшвилл
В субботу, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны 15 матчей.
Оттава – Нью-Джерси – 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 8 Хаула (Сиверсон, Зеттерлунд), 0:2 – 16 Бастиан (Маклауд, Вуд), 0:3 – 24 Боквист (Зигентхалер, Шарангович), 1:3 – 38 Брассар (Жиру, Бреннстрем), 1:4 – 40 Шарангович (Хишир), 1:5 – 58 Маклауд
Флорида – Калгари – 4:5 (0:1, 2:2, 2:1, 0:0, по буллитам - 1:2)
Шайбы: 0:1 – 16 Ружичка (Задоров, Хэнифин), 0:2 – 22 Задоров (Линдхольм, Ружичка), 1:2 – 24 Уайт, 2:2 – 31 Райнхарт (Барков, Ткачак), 2:3 – 34 Ружичка (Линдхольм), 3:3 – 42 Луостаринен (Форслинг, Беннетт), 3:4 – 47 Колман (Баклунд), 4:4 – 54 Ткачак (Монтур, Беннетт)
Вашингтон – Колорадо – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 20 Макар (Лехконен, Маккиннон), 0:2 – 34 Маккиннон (Ньюхук, Мэнсон), 0:3 – 49 Кольяно (Комфер, Макдональд), 0:4 – 57 Лехконен
Торонто – Баффало – 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 13 Таварес (Райлли, Марнер), 2:0 – 18 Йернкрук (Сандин, Энгвалл), 3:0 – 19 Джиордано (Кемпф, Марнер), 3:1 – 31 Так (Далин, Козенс), 4:1 – 35 В. Нюландер (Мэттьюс, Таварес), 5:1 – 51 В. Нюландер (Таварес), 5:2 – 56 Миттлстадт (Олофссон, Куинн)
Монреаль – Филадельфия – 5:4 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы: 0:1 – 2 Сэнхайм (Макьюэн, Лоутон), 0:2 – 3 Типпет (Фараби, Сэнхайм), 1:2 – 5 Дворак (Зекай, Галлахер), 2:2 – 18 Кофилд (Хоффман, Дак), 3:2 – 32 Мэтисон (Кофилд, Сузуки), 3:3 – 36 Типпет, 3:4 – 49 Хэйс (Макьюэн, Силер), 4:4 – 60 Кофилд (Монахан, Сузуки)
Коламбус – Детройт – 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 10 Ларкин (Зайдер, Перрон), 1:1 – 22 Бемстрем (Годро, Дженнер), 1:2 – 27 Гронек, 1:3 – 31 Чиарот (Копп, Рэймонд), 1:4 – 38 Гронек (Зайдер, Ларкин), 1:5 – 46 Кубалик (Ларкин, Зайдер), 1:6 – 50 Бертуцци (Рэймонд, Копп)
Бостон – Чикаго – 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 5 Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 2:0 – 25 Бержерон (Маршанд, Макэвой), 2:1 – 31 Тэйвс (Курашев, Доми), 3:1 – 39 Дебраск (Макэвой, Маршанд), 4:1 – 40 Крейчи (Макэвой, Грир), 5:1 – 52 Пастрняк (Носек, Фолиньо), 6:1 – 58 Холл (Макэвой, Гжельчик)
Виннипег – Питтсбург – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
Шайбы: 0:1 – 42 Цукер (Петри, Малкин), 0:2 – 59 Раст (Кросби), 0:3 – 60 Генцел (Кросби, Раст)
Сент-Луис – Анахайм – 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 13 Аччари (Шенн, Фолк), 2:0 – 17 Бучневич (Томас), 3:0 – 22 Бучневич (Кайру, Томас), 4:0 – 25 Шенн (Бучневич), 4:1 – 27 Фаулер (Хенрик), 5:1 – 29 Крюг (Бучневич, Кайру), 5:2 – 49 Хенрик (Мактавиш, Фаулер), 6:2 – 56 Томас (Кайру)
Нэшвилл – Тампа-Бэй – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Форсберг (Пярссинен, Экхольм), 1:1 – 25 Кучеров (Сергачев, Пойнт), 2:1 – 46 Нидеррайтер (Дюшен), 2:2 – 57 Киллорн (Кучеров, Коул), 2:3 – 63 Стэмкос (Пойнт, Кучеров)
Миннесота – Каролина – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 14 Ахо (Ноусен, Нечас), 1:1 – 58 Стил (Капризов, Сперджен), 2:1 – 62 Голигоски (Годро, Стил)
Даллас – Айлендерс – 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)
Шайбы: 0:1 – 22 Барзэл (Вальстром, Романов), 1:1 – 27 Факса (Бенн, Сегин), 1:2 – 35 Барзэл (Ли, Нелсон), 2:2 – 36 Марчмент (Миллер, Бенн), 3:2 – 49 Бенн (Сегин, Марчмент), 4:2 – 57 Робертсон (Павелски), 5:2 – 60 Хаканпя (Павелски, Эттинджер)
Эдмонтон – Вегас – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Фогеле (Мюррей, Нюджент-Хопкинс), 1:1 – 17 Колесар (Хауден, Теодор), 1:2 – 25 Стоун, 2:2 – 31 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Нерс), 3:2 – 42 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 3:3 – 52 Стоун (Айкел, Теодор), 4:3 – 62 Макдэвид (Драйзайтль, Нерс)
Сиэтл – Лос-Анджелес – 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 5 Макканн (Эберле, Бенирс), 1:1 – 39 Дано (Эдлер, Арвидссон), 1:2 – 42 Мур (Рой, Дано), 2:2 – 42 Спронг (Бенирс, Шульц), 3:2 – 63 Эберле (Шульц)
Сан-Хосе – Рейнджерс – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 54 Готье (Миллер, Труба), 0:2 – 59 Фокс (Веси, Зибанежад), 1:2 – 60 Кутюр (Майер, Гертл)