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НХЛ: Тампа разобралась с Флоридой, Питтсбург одолел Баффало

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за субботу, 10 декабря.
Сегодня, 09:35
Питтсбург одержал победу над Баффало / Getty Images
Питтсбург одержал победу над Баффало / Getty Images

В субботу, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны восемь матчей.

Нэшвилл – Оттава – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 37 Тренин (Жанно, Янковски), 1:1 – 40 Жиру (Пинто, Брассар), 1:2 – 44 Дебринкат (Батерсон, Пинто), 1:3 – 50 Батерсон (Ткачак), 2:3 – 51 Нидеррайтер (Джохансен, Йоси)

Даллас – Детройт – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 10 Ларкин (Царник), 1:1 – 19 Гурьянов (Сегин, Марчмент), 2:1 – 37 Бенн (Хейсканен, Робертсон), 2:2 – 40 Перрон (Зайдер, Чиарот), 3:2 – 65 Лундквист (Марчмент)

Тампа-Бэй – Флорида – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Марун (Фут, Сирелли), 1:1 – 27 Дэлпи (Э.Стаал, Махура), 2:1 – 44 Пойнт (Хэйгл, Кучеров), 3:1 – 48 Сергачев (Наместников, Фут), 4:1 – 57 Стэмкос (Пол, Киллорн)

Торонто – Калгари – 5:4 (2:2, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Мэттьюс (Сандин, В. Нюландер), 1:1 – 10 Хэнифин (Линдхольм, Юбердо), 1:2 – 13 Кадри (Манджипани, Дюбе), 2:2 – 18 В. Нюландер (Марнер, Сандин), 2:3 – 32 Льюис (Баклунд), 3:3 – 38 В. Нюландер (Мэттьюс), 3:4 – 44 Хэнифин (Манджипани, Ружичка), 4:4 – 47 Бантинг (В. Нюландер, Мэттьюс), 5:4 – 62 Марнер (Таварес, В. Нюландер)

Питтсбург – Баффало – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Ракелль (Кросби, Малкин), 2:0 – 7 Кросби (Думулин, Генцел), 2:1 – 52 Кребс (Гиргенсонс, Фицджеральд), 3:1 – 59 Кросби (Раст, Генцел)

Монреаль – Лос-Анджелес – 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 10 Копитар (Фиала), 0:2 – 10 Арвидссон (Андерсон, Дано), 0:3 – 50 Эдлер (Лизотт), 1:3 – 52 Хоффман (Дадонов, Гуле), 2:3 – 58 Кофилд (Дворак, Харрис), 2:4 – 60 Кемпе

Айлендерс – Каролина – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 28 Штястны (Шей, Свечников), 0:2 – 45 Котканиеми (Терявяйнен, Бернс), 0:3 – 49 Дж.Стаал (Ноусен, Мартинук)

Ванкувер – Миннесота – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 17 Болди (Эддисон, Зукарелло-Асен), 0:2 – 37 Дьюар, 0:3 – 49 Стил (Зукарелло-Асен)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Питтсбург Пингвинс Тампа-Бэй Лайтнинг

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