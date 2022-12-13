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НХЛ: Рейнджерс в овертайме дожали Нью-Джерси, Питтсбург одолел Даллас

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за понедельник, 12 декабря.
Сегодня, 09:42
Рейнджерс обыграли Нью-Джерси / Getty Images
Рейнджерс обыграли Нью-Джерси / Getty Images

В понедельник, 12 декабря, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны шесть матчей.

Рейнджерс – Нью-Джерси – 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Хишир (Зигентхалер), 0:2 – 5 Мерсер, 1:2 – 19 Крайдер (Веси, Трочек), 1:3 – 32 Хьюз (Хэмилтон, Мерсер), 2:3 – 34 Трочек (Зибанежад, Фокс), 3:3 – 35 Какко (Хитил, Миллер), 4:3 – 63 Хитил (Миллер, Панарин)

Питтсбург – Даллас – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Хинтц (Лундквист), 1:1 – 14 Жозеф (Цукер, Капанен), 2:1 – 60 Малкин (Цукер, Раст)

Монреаль – Калгари – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 2:1)

Шайбы: 0:1 – 26 Юбердо (Тоффоли, Баклунд), 1:1 – 42 Андерсон (Харрис, Слафковски)

Оттава – Анахайм – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Келли (Зайцев), 2:0 – 11 Дебринкат (Шабо, Жиру), 3:0 – 53 Дебринкат (Жиру, Батерсон)

Сент-Луис – Нэшвилл – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайба: 1:0 – 63 Шенн (Крюг, Кайру)

Миннесота – Эдмонтон – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 13 Болди (Зукарелло-Асен, Капризов), 1:1 – 15 Хайман (Макдэвид, Бэрри), 2:1 – 30 Годро (Болди)

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