НХЛ: Рейнджерс обыграли Монреаль, Вегас одержал победу над Питтсбургом
В четверг, 5 января, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны десять матчей.
Каролина – Нэшвилл – 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 8 Штястны (Терявяйнен, Пеши), 1:1 – 11 Форсберг (Йоси, Пярссинен), 2:1 – 22 Шей (Нечас, Пеши), 2:2 – 23 Экхольм (Пярссинен), 3:2 – 30 Дж.Стаал (Мартинук, Фаст), 3:3 – 32 Глэсс (Каррье, Гранлунд), 3:4 – 46 Янковски (Дюшен, Джохансен), 3:5 – 60 Сиссонс
Нью-Джерси – Сент-Луис – 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
Шайбы: 0:1 – 12 Кайру (Томас, Бучневич), 1:1 – 24 Хьюз (Хаула, Сиверсон), 2:1 – 29 Хьюз (Татар), 2:2 – 37 Барбашев (Фолк, Саад), 2:3 – 43 Саад (Аччари, Барбашев), 2:4 – 50 Томас (Бучневич, Шенн), 3:4 – 53 Хишир (Братт, Хэмилтон), 3:5 – 60 Томас (Бучневич)
Филадельфия – Аризона – 6:2 (0:1, 5:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 14 Карконе (Хэйтон), 1:1 – 22 Конекны (Фрост, Деанджело), 1:2 – 22 Ричи (Шмалц, Хэйтон), 2:2 – 25 Фараби (Конекны, Фрост), 3:2 – 29 Эллисон (Хэйс, Лоутон), 4:2 – 32 Проворов (Йорк, Хэйс), 5:2 – 34 Хэйс (Фрост, Конекны), 6:2 – 56 ван Римсдайк (Фрост, Типпет)
Торонто – Сиэтл – 1:5 (0:0, 1:4, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 28 Толванен (Макканн, Данн), 1:1 – 31 Таварес (Мэттьюс, Марнер), 1:2 – 32 Данн, 1:3 – 34 Макканн (Данн, Шварц), 1:4 – 38 Бенирс (Бураковски, Эберле), 1:5 – 43 Веннберг (Танев, Гурде)
Монреаль – Рейнджерс – 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 28 Крайдер, 0:2 – 33 Шнайдер (Кравцов, Панарин), 0:3 – 34 Хитил (Веси, Линдгрен), 1:3 – 55 Армия (Эванс, Зекай), 1:4 – 59 Хитил (Миллер, Фокс)
Коламбус – Вашингтон – 2:6 (1:0, 1:4, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 6 Годро (Бемстрем), 1:1 – 22 Оши (Орлов, Дженсен), 1:2 – 32 Обе-Кюбель, 2:2 – 34 Бэйрьютер (Бемстрем, Боквист), 2:3 – 38 Фегервары (Алексеев, Строум), 2:4 – 40 Хэтэуэй (Протас, Манта), 2:5 – 47 Оши (Кузнецов, Строум), 2:6 – 54 Овечкин (Кузнецов, Строум)
Эдмонтон – Айлендерс – 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 10 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 2:0 – 19 Ямамото (Макдэвид), 2:1 – 25 Барзэл (Сизикас, Бэйли), 3:1 – 29 Холлоуэй (Броберг, Маклауд), 4:1 – 36 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 4:2 – 40 Клаттербак (Мэйфилд)
Ванкувер – Колорадо – 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 20 Рантанен (Лехконен, Макар), 0:2 – 22 Жирар (Ньюхук, Энглунд), 1:2 – 34 Кузьменко (Экман-Ларссон, Михеев), 2:2 – 36 Кузьменко (Бир, Петтерссон), 3:2 – 36 Босер (Хорват, Михеев), 4:2 – 59 Миллер (Экман-Ларссон, Петтерссон)
Вегас – Питтсбург – 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 2 Кессел (Карлссон, Коттер), 2:0 – 6 Айкел (Смит, Руа), 3:0 – 12 Стивенсон (Айкел, Стоун), 4:0 – 40 Стоун (Айкел, Макнэбб), 4:1 – 45 Смит (Кросби, Генцел), 5:1 – 53 Коттер (Карлссон, Кессел), 5:2 – 59 Кросби (Генцел, Ракелль)
Лос-Анджелес – Бостон – 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)
Шайбы: 1:0 – 17 Дано (Андерсон, Иафалло), 1:1 – 27 Пастрняк (Макэвой, Маршанд), 1:2 – 29 Маршанд (Макэвой), 2:2 – 32 Дурзи (Копитар, Рой), 2:3 – 51 Фредерик (Карло), 2:4 – 52 Фредерик (Койл, Фолиньо), 2:5 – 58 Пастрняк