НХЛ: Нью-Джерси в овертайме обыграл Рейнджерс, Вегас уступил Лос-Анджелесу
В субботу, 7 января, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны девять матчей.
Нью-Джерси – Рейнджерс – 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 2 Веси (Труба, Лафреньер), 0:2 – 24 Готье (Гудроу, Фокс), 1:2 – 30 Хьюз, 1:3 – 34 Крайдер (Зибанежад, Миллер), 2:3 – 49 Братт (Хьюз, Хишир), 3:3 – 51 Хьюз (Грейвс, Мерсер), 4:3 – 63 Сиверсон
Коламбус – Каролина – 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 0:0, по буллитам - 3:2)
Шайбы: 1:0 – 28 Марченко (Бьорк, Джонсон), 2:0 – 30 Марченко (Бемстрем, Джонсон), 2:1 – 32 Пачиоретти (Шей, Джарвис), 2:2 – 38 Шей (Штястны), 2:3 – 40 Пачиоретти (Ахо, Свечников), 3:3 – 46 Марченко (Силлинджер)
Баффало – Миннесота – 6:5 (1:0, 3:3, 1:2, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 14 Олофссон (Далин, Миттлстадт), 1:1 – 23 Дьюхэйм (Дамба, Хартман), 1:2 – 27 Капризов (Стил, Эддисон), 2:2 – 31 Томпсон (Козенс, Далин), 3:2 – 33 Далин (Джост, Миттлстадт), 4:2 – 34 Козенс (Так), 4:3 – 39 Хартман (Годро), 4:4 – 42 Фолиньо (Гринуэй, Эрикссон Эк), 4:5 – 48 Эрикссон Эк (Флери, Эддисон), 5:5 – 58 Далин (Пауэр, Миттлстадт), 6:5 – 65 Олофссон (Далин, Кребс)
Монреаль – Сент-Луис – 5:4 (0:1, 2:1, 3:2)
Шайбы: 0:1 – 20 Саад (Барбашев, Шенн), 1:1 – 22 Армия (Дадонов, Эванс), 1:2 – 28 Торопченко (Александров, Питлик), 2:2 – 37 Дак (Дворак, Сузуки), 3:2 – 42 Кофилд (Сузуки), 3:3 – 43 Александров (Питлик, Росен), 3:4 – 45 Бучневич, 4:4 – 48 Армия (Дадонов, Эванс), 5:4 – 52 Андерсон (Ковачевич, Друэн)
Оттава – Сиэтл – 4:8 (1:3, 2:2, 1:3)
Шайбы: 0:1 – 10 Бьоркстранн (Шульц), 1:1 – 11 Ткачак (Шабо, Штюцле), 1:2 – 13 Макканн (Веннберг, Шварц), 1:3 – 16 Шульц (Спронг, Олексяк), 2:3 – 27 Штюцле, 3:3 – 29 Штюцле (Зуб, Шабо), 3:4 – 29 Спронг (Борген), 3:5 – 35 Бенирс (Эберле), 3:6 – 42 Данн (Ларссон, Бураковски), 3:7 – 45 Эберле (Бенирс, Бураковски), 4:7 – 46 Штюцле (Батерсон), 4:8 – 51 Бураковски (Данн, Эберле)
Торонто – Детройт – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 12 Уолмэн (Гронек, Мяяття), 1:1 – 22 Марнер (Райлли, Мэттьюс), 2:1 – 27 Таварес (Джиордано, Йернкрук), 3:1 – 47 Хольмберг (Броди, Райлли), 4:1 – 59 Таварес (Холл, Марнер)
Вегас – Лос-Анджелес – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 18 Фиала (Виларди, Лизотт), 0:2 – 30 Рой (Копитар, Купари), 0:3 – 37 Фиала (Виларди, Дурзи), 0:4 – 46 Арвидссон (Дано, Уолкер), 1:4 – 58 Маршессо (Кессел, Руа), 1:5 – 59 Фиала (Виларди, Лизотт)
Эдмонтон – Колорадо – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 16 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид), 2:0 – 36 Хайман (Драйзайтль, Бэрри), 2:1 – 44 Маккиннон (Родригес, Макар), 2:2 – 49 Хант (Жирар, Родригес), 2:3 – 63 Макар
Сан-Хосе – Бостон – 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 2 Маршанд (Бержерон, Макэвой), 0:2 – 6 Смит (Койл, Фолиньо), 1:2 – 7 Кутюр (Влэшик, Барабанов), 2:2 – 35 Ферраро (Ньето, Беннинг), 2:3 – 37 Пастрняк (Макэвой, Маршанд), 2:4 – 50 Пастрняк (Маршанд, Бержерон)