НХЛ: Бостон одержал победу над Айлендерс, Тампа одолела Ванкувер
Во среду, 18 января, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны пять матчей.
Оттава – Питтсбург – 5:4 (2:2, 1:1, 1:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 7 Цукер (Малкин, Петтерссон), 1:1 – 8 Дебринкат (Шабо, Батерсон), 2:1 – 10 Штюцле (Ткачак), 2:2 – 16 Малкин (Кросби, Смит), 2:3 – 24 Фридман (Кросби, Петтерссон), 3:3 – 30 Батерсон (Шабо, Ткачак), 4:3 – 51 Пинто (Жиру, Ткачак), 4:4 – 53 Ракелль (Малкин, Кросби), 5:4 – 62 Ткачак (Шабо, Штюцле)
Айлендерс – Бостон – 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 16 Паризе (Пажо, Ао), 1:1 – 28 Макэвой (Койл, Гжельчик), 1:2 – 32 Форборт (Заха, Крейчи), 1:3 – 46 Маршанд (Макэвой, Пастрняк), 1:4 – 56 Фредерик (Смит, Койл)
Калгари – Колорадо – 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 7 Рантанен (Тэйвс, Комфер), 0:2 – 12 Лехконен (Маккиннон), 0:3 – 14 Лехконен (Маккиннон, Рантанен), 1:3 – 43 Тоффоли (Линдхольм, Андерссон), 1:4 – 60 Рантанен (Тэйвс, Комфер)
Ванкувер – Тампа-Бэй – 2:5 (0:4, 0:0, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 5 Стэмкос (Киллорн), 0:2 – 9 Кучеров (Пойнт, Хэйгл), 0:3 – 14 Пойнт (Колтон, Чернак), 0:4 – 15 Стэмкос (Киллорн), 1:4 – 47 Кузьменко (Миллер, Хьюз), 2:4 – 50 Хьюз (Хорват, Миллер), 2:5 – 59 Стэмкос (Кучеров)
Сан-Хосе – Даллас – 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 7 Делландреа (Бенн, Хейсканен), 0:2 – 24 Робертсон (Хейсканен, Миллер), 0:3 – 27 Факса (Лундквист, Олофссон), 1:3 – 30 Лоренц (Грегор), 2:3 – 32 Бонино (Карлссон, Барабанов), 3:3 – 36 Майер (Гертл, Карлссон), 4:3 – 51 Карлссон (Штурм, Бонино), 5:3 – 60 Кутюр (Карлссон)