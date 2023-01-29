НХЛ: Тампа одолела Лос-Анджелес, Бостон уступил Флориде
В субботу, 28 января, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны 11 матчей.
Колорадо – Сент-Луис – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 10 Ньюхук (Хант, О'Коннор), 2:0 – 12 Комфер (О'Коннор, Жирар), 3:0 – 25 Родригес (Макар, Маккиннон), 3:1 – 37 Шенн (Кайру, Крюг), 3:2 – 50 Барбашев, 4:2 – 60 Ньето (Рантанен)
Флорида – Бостон – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 17 Смит, 1:1 – 29 Монтур (Ткачак, Барков), 1:2 – 38 Койл, 2:2 – 49 Беннетт (Гудас), 2:3 – 60 Пастрняк (Крейчи, Гжельчик), 3:3 – 60 Барков (Ткачак, Экблад), 4:3 – 62 Райнхарт (Лунделль, Барков)
Виннипег – Филадельфия – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 16 Кэйтс (Типпет, Фрост), 0:2 – 32 Беллоуз (Кэйтс, Ристолайнен), 0:3 – 44 Типпет (Йорк, Ристолайнен), 0:4 – 47 Деанджело (Лоутон)
Оттава – Монреаль – 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 22 Дебринкат (Жиру), 2:0 – 29 Жиру (Сэндерсон, Грейг), 3:0 – 30 Жиру, 4:0 – 59 Жозеф (Холден), 5:0 – 60 Брассар (Холден, Батерсон)
Питтсбург – Сан-Хосе – 4:6 (2:2, 1:2, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 2 Эйссимонт (Влэшик, Кутюр), 1:1 – 6 Малкин (Кросби, Ракелль), 2:1 – 13 Кросби (Генцел, Малкин), 2:2 – 20 Карлссон (Лоренц, Барабанов), 2:3 – 25 Грегор (Кутюр), 3:3 – 35 Пелинг (Думулин), 3:4 – 38 Барабанов (Беннинг, Кутюр), 4:4 – 51 Малкин (Петри), 4:5 – 56 Кутюр (Влэшик, Барабанов), 4:6 – 60 Кутюр (Карлссон)
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес – 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 6 Пойнт (Кучеров), 2:0 – 7 Бельмар (Пербикс), 2:1 – 11 Андерсон-Долан (Фиала), 3:1 – 17 Перри (Наместников, Пербикс), 4:1 – 36 Колтон (Марун, Пербикс), 4:2 – 40 Дано (Даути, Иафалло), 5:2 – 57 Хедман (Пойнт, Стэмкос)
Айлендерс – Вегас – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 24 Ли (Нелсон, Палмиери), 1:1 – 37 Каррье (Кессел, Стивенсон), 2:1 – 65 Барзэл (Пелек, Бовилье)
Миннесота – Баффало – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 3:1)
Шайбы: 0:1 – 3 Куинн, 1:1 – 4 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Капризов), 1:2 – 30 Гиргенсонс (Кребс, Окпосо), 2:2 – 33 Сперджен (Миддлтон, Годро)
Сиэтл – Коламбус – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 9 Гики (Соуси, Танев), 2:0 – 29 Веннберг (Макканн, Эберле), 2:1 – 39 Джонсон (Рословик), 3:1 – 46 Толванен (Бьоркстранн)
Эдмонтон – Чикаго – 7:3 (1:0, 4:1, 2:2)
Шайбы: 1:0 – 6 Бэрри (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 1:1 – 26 Дикинсон (Курашев, Кэйн), 2:1 – 27 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 3:1 – 33 Бэрри (Нерс, Хайман), 4:1 – 34 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль), 5:1 – 35 Хайман (Нерс, Маклауд), 5:2 – 49 Тэйвс (Рэддиш, Кэйн), 6:2 – 49 Кэйн (Драйзайтль), 7:2 – 52 Маклауд (Нерс), 7:3 – 55 Рэддиш (Доми)
Анахайм – Аризона – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 17 Ричи (Бойд, Фишер), 1:1 – 33 Джонс (Вааканайнен, Клингберг), 2:1 – 64 Зеграс (Клингберг)