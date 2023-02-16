НХЛ: Торонто обыграл Чикаго, Рейнджерс одолели Ванкувер

В среду, 15 февраля, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны шесть матчей.

Торонто – Чикаго – 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 2 В. Нюландер (Броди, Райлли), 1:1 – 3 Лафферти, 2:1 – 9 Сандин (Таварес), 3:1 – 12 Мэттьюс (Сандин, В. Нюландер), 3:2 – 22 Курашев (Маккейб, Доми), 4:2 – 28 Таварес (Марнер, Керфут), 5:2 – 37 Тимминс (В. Нюландер, Мэттьюс)

Аризона – Тампа-Бэй – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:1)

Эдмонтон – Детройт – 4:5 (0:2, 2:2, 2:0, 0:0, по буллитам - 1:2)

Шайбы: 0:1 – 5 Ларкин (Перрон, Фаббри), 0:2 – 18 Зайдер (Копп), 1:2 – 22 Нюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид), 1:3 – 30 Фаббри (Гронек, Перрон), 2:3 – 32 Нюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид), 2:4 – 37 Мяяття (Ларкин), 3:4 – 44 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 4:4 – 46 Райан (Броберг, Костин)

Миннесота – Колорадо – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 16 Кольяно (Жирар, Тэйвс), 0:2 – 23 Мальгин (Мэнсон, Маккиннон), 1:2 – 28 Эрикссон Эк (Болди, Зукарелло-Асен), 1:3 – 37 Маккиннон (Тэйвс, Лехконен), 2:3 – 55 Капризов (Брудин, Зукарелло-Асен)

Анахайм – Баффало – 3:7 (0:2, 3:2, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 7 Джост (Йокихарью, Далин), 0:2 – 16 Томпсон (Скиннер, Далин), 1:2 – 27 Шаттенкирк (Грант, Зеграс), 2:2 – 28 Фаулер (Строум, Куликов), 3:2 – 34 Фаулер (Шаттенкирк, Грант), 3:3 – 34 Кребс (Клэг, Куинн), 3:4 – 39 Миттлстадт (Самуэльссон, Кребс), 3:5 – 47 Так (Окпосо, Козенс), 3:6 – 52 Гиргенсонс (Джост, Куинн), 3:7 – 59 Козенс (Миттлстадт, Так)

Ванкувер – Рейнджерс – 4:6 (2:3, 1:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Лазар (Оман, Джошуа), 1:1 – 6 Зибанежад (Фокс), 1:2 – 8 Панарин (Веси), 2:2 – 13 Миллер (Хьюз, Петтерссон), 2:3 – 16 Панарин (Шнайдер, Миккола), 2:4 – 22 Крайдер (Тарасенко, Зибанежад), 3:4 – 30 Гарланд (Дрис, Кузьменко), 3:5 – 34 Миллер, 4:5 – 49 Кузьменко (Бовилье, Петтерссон), 4:6 – 59 Зибанежад (Панарин)