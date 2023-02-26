НХЛ: Нью-Джерси разнес Филадельфию, Даллас по буллитам обыграл Вегас
В субботу, 25 февраля, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны 11 матчей.
Коламбус – Эдмонтон – 6:5 (1:0, 3:4, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Марченко (Дженнер, Годро), 2:0 – 22 Дженнер (Рословик, Лайне), 3:0 – 24 Марченко (Годро), 4:0 – 26 Лайне (Рословик, Боквист), 4:1 – 27 Фогеле, 4:2 – 30 Драйзайтль (Бэрри, Макдэвид), 4:3 – 33 Макдэвид (Кулак), 4:4 – 35 Макдэвид (Бэрри, Кулак), 5:4 – 50 Рословик (Джонсон, Лайне), 6:4 – 55 Рословик (Бэйрьютер), 6:5 – 58 Хайман (Нерс, Макдэвид)
Вашингтон – Рейнджерс – 6:3 (1:1, 4:0, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 5 Оши (Кузнецов, Густафссон), 1:1 – 9 Гудроу (Мотт), 2:1 – 24 Оши (Густафссон, Строум), 3:1 – 28 Уилсон (Овечкин, ван Римсдайк), 4:1 – 33 Милано (Оши, Кузнецов), 5:1 – 39 Кузнецов (Фегервары, Обе-Кюбель), 5:2 – 47 Крайдер (Зибанежад, Фокс), 6:2 – 54 Кузнецов (Уилсон, Овечкин), 6:3 – 60 Какко (Зибанежад, Крайдер)
Сент-Луис – Питтсбург – 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 22 Бучневич (Фолк, Томас), 1:1 – 28 Малкин (Петтерссон, Раст), 1:2 – 55 Петтерссон (О'Коннор, Блюгерс), 2:2 – 58 Фолк (Блэйз, Торопченко), 2:3 – 62 Раст (Петри, Малкин)
Ванкувер – Бостон – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 18 Линдхольм (Холл, Крейчи), 0:2 – 20 Маршанд (Бержерон, Дебраск), 1:2 – 48 Босер (Гарланд), 1:3 – 60 Улльмарк
Каролина – Анахайм – 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Шайбы: 0:1 – 37 Клингберг (Строум, Зеграс), 0:2 – 45 Сильверберг (Зеграс, Строум), 1:2 – 45 Котканиеми (Слэвин), 1:3 – 53 Терри (Фаулер, Лундстрем), 2:3 – 54 Фаст (Дж.Стаал, Пеши)
Монреаль – Оттава – 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)
Шайбы: 0:1 – 16 Брассар (Кастелик, Холден), 1:1 – 25 Мэтисон (Бэррон), 2:1 – 29 Сузуки (Ковачевич), 2:2 – 34 Пинто (Жиру, Дебринкат), 2:3 – 45 Уотсон (Брассар, Хэмоник), 2:4 – 46 Батерсон (Сегор, Ткачак), 2:5 – 52 Готье (Холден)
Нью-Джерси – Филадельфия – 7:0 (0:0, 3:0, 4:0)
Шайбы: 1:0 – 23 Зигентхалер (Вуд), 2:0 – 29 Хьюз (Зигентхалер), 3:0 – 40 Мерсер (Хишир), 4:0 – 45 Хишир (Грейвс, Марино), 5:0 – 46 Хэмилтон (Маклауд, Зигентхалер), 6:0 – 54 Братт (Шарангович, Хьюз), 7:0 – 57 Бастиан (Татар, Баль)
Детройт – Тампа-Бэй – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 10 Пойнт (Киллорн, Кучеров), 0:2 – 40 Кучеров (Пол, Пойнт), 0:3 – 58 Киллорн (Хэйгл)
Вегас – Даллас – 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:2)
Шайбы: 1:0 – 33 Амадио (Теодор, Макнэбб), 1:1 – 35 Джонстон (Бенн, Делландреа), 2:1 – 56 Айкел (Маршессо, Стивенсон), 2:2 – 60 Хинтц (Бенн, Робертсон)
Колорадо – Калгари – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Маккиннон (Ничушкин), 2:0 – 9 Ньюхук (Кольяно, О'Коннор), 3:0 – 23 Рантанен (Байрэм, Ничушкин), 3:1 – 38 Тоффоли (Кадри, Андерссон), 4:1 – 45 Мальгин (Мэнсон)
Сан-Хосе – Чикаго – 3:4 (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы: 0:1 – 3 Гаст (Дикинсон, Блэкуэлл), 1:1 – 5 Бонино (Штурм, Макдональд), 1:2 – 6 Сени (Джонс), 2:2 – 11 Свечников (Влэшик, Штурм), 2:3 – 42 Доми (Мразек, Маккейб), 3:3 – 58 Карлссон (Кутюр, Влэшик)