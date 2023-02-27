НХЛ: Питтсбург забросил семь шайб Тампе, Торонто обыграл Сиэтл
В воскресенье, 26 февраля, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны семь матчей.
Баффало – Вашингтон – 7:4 (2:2, 4:2, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 11 Козенс (Любушкин, Миттлстадт), 1:1 – 15 Строум (Оши, Дженсен), 2:1 – 17 Томпсон, 2:2 – 17 Оши (Дженсен, Строум), 3:2 – 26 Скиннер (Куинн, Самуэльссон), 4:2 – 29 Гиргенсонс (Джост, Окпосо), 5:2 – 31 Хиностроза (Козенс, Пауэр), 6:2 – 33 Козенс (Куинн), 6:3 – 36 Овечкин (Кузнецов, Густафссон), 6:4 – 39 Милано, 7:4 – 52 Козенс (Миттлстадт, Хиностроза)
Миннесота – Коламбус – 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 17 Оливер (Робинсон), 0:2 – 24 Фоуди (Бемстрем, Гадбрэнсон), 1:2 – 42 Капризов (Хартман, Сперджен), 2:2 – 47 Капризов (Эрикссон Эк, Болди), 3:2 – 65 Капризов (Зукарелло-Асен, Эддисон)
Виннипег – Айлендерс – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 8 Хорват, 0:2 – 25 Романов (Фашинг, Сизикас), 0:3 – 39 Нелсон (Паризе), 0:4 – 58 Пелек (Мэйфилд)
Рейнджерс – Лос-Анджелес – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 15 Лафреньер (Хитил, Какко), 2:0 – 23 Трочек (Крайдер, Зибанежад), 3:0 – 24 Трочек (Фокс), 3:1 – 39 Арвидссон (Дано, Калиев), 3:2 – 42 Рой (Дано), 4:2 – 43 Панарин (Трочек), 5:2 – 46 Зибанежад (Панарин, Фокс)
Питтсбург – Тампа-Бэй – 7:3 (1:2, 6:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 4 О'Коннор (Петри, Петтерссон), 1:1 – 17 Сирелли (Богосян), 1:2 – 19 Кучеров (Коул, Пойнт), 2:2 – 27 Малкин (Думулин, Арчибальд), 3:2 – 36 Кросби (Летанг, Генцел), 4:2 – 37 Блюгерс (Петри, Петтерссон), 5:2 – 38 Картер (Летанг), 6:2 – 39 Цукер (Хейнен, Малкин), 7:2 – 41 Думулин (Кросби), 7:3 – 48 Пойнт (Сергачев, Кучеров)
Сиэтл – Торонто – 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 4 Данн (Макканн, Эберле), 1:1 – 5 Джиордано (В. Нюландер, Лильегрен), 1:2 – 8 Таварес (Холл, В. Нюландер), 1:3 – 13 Лильегрен (Бантинг, Марнер), 1:4 – 25 Мэттьюс (Марнер), 1:5 – 53 Мэттьюс (Бантинг, Марнер)
Аризона – Нэшвилл – 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)
Шайбы: 1:0 – 6 Гостисбеер (Шмалц), 1:1 – 10 Тренин (Сиссонс, Томазино), 1:2 – 14 Дюшен (Каррье, Глэсс), 1:3 – 23 Йоси (Тренин, Новак), 2:3 – 28 Шмалц (Хэйтон, Келлер), 2:4 – 44 Новак (Дюшен, Гранлунд), 2:5 – 47 Йоси (Дюшен, Новак), 2:6 – 59 Глэсс (Йоси, Гранлунд)