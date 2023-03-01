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НХЛ: Тампа уступила Флориде, Бостон обыграл Калгари

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за вторник, 28 февраля.
Сегодня, 08:48
Флорида обыграла Тампу / Getty Images
Флорида обыграла Тампу / Getty Images

Во вторник, 28 февраля, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны десять матчей.

Оттава – Детройт – 6:1 (4:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Кубалик (Мяяття), 1:1 – 5 Штюцле, 2:1 – 8 Уотсон (Гэмбрелл), 3:1 – 16 Уотсон (Кастелик, Брассар), 4:1 – 17 Дебринкат (Шабо, Батерсон), 5:1 – 29 Жиру (Штюцле, Дебринкат), 6:1 – 46 Ткачак (Штюцле, Жиру)

Тампа-Бэй – Флорида – 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Э.Стаал (Казинс, Махура), 0:2 – 16 Лунделль (Стаал, Ткачак), 0:3 – 18 Луостаринен, 1:3 – 32 Пойнт (Кучеров, Стэмкос), 1:4 – 60 Дюклер (Луостаринен, Э.Стаал)

Баффало – Коламбус – 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Джонсон (Мерзликин, Бланкенбург), 1:1 – 4 Томпсон (Куинн, Скиннер), 1:2 – 14 Робинсон, 1:3 – 32 Робинсон (Лайне, Курали), 1:4 – 40 Дженнер (Пик, Бланкенбург), 2:4 – 46 Куинн (Самуэльссон), 3:4 – 50 Петерка (Кребс, Пауэр), 3:5 – 60 Робинсон (Дженнер)

Миннесота – Айлендерс – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 0:1 – 15 Бэйли (Койвула, Мэйфилд), 1:1 – 19 Ривс (Гринуэй)

Нэшвилл – Питтсбург – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 48 Янковски, 1:1 – 52 Кросби (Ракелль, Макгинн), 1:2 – 59 Цукер, 1:3 – 60 Раст (Думулин, Генцел)

Сент-Луис – Сиэтл – 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 10 Гики (Ларссон, Спронг), 1:1 – 26 Томас (Бучневич), 1:2 – 27 Макканн (Толванен, Данн), 2:2 – 30 Саад (Фолк, Ледди), 2:3 – 34 Гики (Шульц, Спронг), 2:4 – 50 Олексяк (Толванен, Донато), 3:4 – 55 Бучневич (Томас), 3:5 – 60 Танев (Гурде, Толванен)

Виннипег – Лос-Анджелес – 5:6 (2:0, 3:3, 0:2, 0:0, по буллитам - 0:1)

Шайбы: 1:0 – 16 Моррисси (Уилер, Шайфли), 2:0 – 18 Моррисси (Демело), 2:1 – 22 Копитар (Даути, Фиала), 3:1 – 27 Коннор (Моррисси, Шайфли), 3:2 – 30 Копитар (Байфилд, Эдлер), 3:3 – 31 Копитар (Даути), 4:3 – 33 Стенлунд (Демело, Моррисси), 5:3 – 39 Стенлунд (Лаури), 5:4 – 42 Копитар (Дурзи, Грундстрем), 5:5 – 56 Виларди (Иафалло, Лизотт)

Аризона – Чикаго – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 11 Бойд, 2:0 – 19 Хэйтон (Келлер, Шмалц), 3:0 – 36 Макбэйн (Маччелли, Стечер), 4:0 – 49 Шмалц (Гостисбеер, Келлер), 4:1 – 59 Атанасиу (Филлипс, Курашев)

Калгари – Бостон – 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 5 Орлов (Носек, Линдхольм), 0:2 – 14 Орлов (Бержерон, Дебраск), 1:2 – 22 Колман (Андерссон), 2:2 – 49 Дюбе (Танев, Тоффоли), 3:2 – 50 Юбердо (Пеллетье, Кадри), 3:3 – 55 Заха (Дебраск, Орлов), 3:4 – 65 Макэвой (Маршанд, Бержерон)

Сан-Хосе – Монреаль – 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 2 Макдональд, 1:1 – 49 Гуле, 1:2 – 51 Юлонен (Дворак, Питлик), 1:3 – 60 Дворак (Андерсон, Сузуки)

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