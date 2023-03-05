НХЛ: Бостон обыграл Рейнджерс, Даллас забросил семь шайб Колорадо
В субботу, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны 12 матчей.
Айлендерс – Детройт – 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)
Шайбы: 0:1 – 38 Ларкин (Фаббри, Зайдер), 1:1 – 42 Паризе (Палмиери, Ао), 2:1 – 44 Ли (Сизикас, Фашинг), 3:1 – 55 Палмиери (Нелсон, Добсон), 4:1 – 57 Ли (Бэйли)
Баффало – Тампа-Бэй – 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 13 Пойнт (Стэмкос, Кучеров), 1:1 – 16 Томпсон (Далин), 2:1 – 25 Хиностроза (Козенс, Миттлстадт), 3:1 – 32 Джост, 4:1 – 39 Куинн (Скиннер, Томпсон), 5:1 – 41 Скиннер, 5:2 – 42 Киллорн (Пол, Пербикс), 5:3 – 53 Киллорн (Хедман, Жанно)
Бостон – Рейнджерс – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 18 Койл (Фредерик, Бертуцци), 2:0 – 21 Носек (Койл), 2:1 – 27 Лафреньер (Тарасенко, Труба), 3:1 – 52 Бержерон (Орлов, Маршанд), 4:1 – 56 Пастрняк (Крейчи, Макэвой), 4:2 – 58 Лафреньер (Какко, Миккола)
Даллас – Колорадо – 7:3 (3:1, 2:0, 2:2)
Шайбы: 1:0 – 3 Робертсон (Павелски, Хинтц), 2:0 – 10 Хейсканен (Бенн), 2:1 – 16 Жирар (Ньюхук), 3:1 – 17 Павелски (Хинтц, Робертсон), 4:1 – 25 Марчмент (Сегин, Сутер), 5:1 – 31 Факса (Линделль), 6:1 – 44 Джонстон, 6:2 – 51 Кольяно (О'Коннор, Жирар), 6:3 – 56 Родригес (Жирар, Ньюхук), 7:3 – 56 Робертсон
Флорида – Питтсбург – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 19 Беннетт (Ткачак, Верхэге), 2:0 – 24 Экблад (Монтур, Барков), 2:1 – 28 Летанг (Малкин, Генцел), 3:1 – 39 Луостаринен (Барков), 4:1 – 49 Верхэге (Монтур, Ткачак)
Сан-Хосе – Вашингтон – 3:8 (2:0, 0:4, 1:4)
Шайбы: 1:0 – 12 Гертл (Эклунд, Карлссон), 2:0 – 15 Барабанов (Юнссон, Кутюр), 2:1 – 28 Смит (Милано, Строум), 2:2 – 31 Обе-Кюбель (Дауд, Шири), 2:3 – 35 Ирвин (Обе-Кюбель, Карлссон), 2:4 – 39 Смит (Строум, Сандин), 2:5 – 45 Оши (Сандин, Овечкин), 3:5 – 49 Штурм (Карлссон, Грегор), 3:6 – 49 Овечкин (Карлссон, Уилсон), 3:7 – 56 Овечкин (Сандин, Иорио), 3:8 – 57 Строум (Милано)
Ванкувер – Торонто – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Шайбы: 1:0 – 37 Кузьменко (Босер, Хьюз), 1:1 – 41 Таварес (Райлли, В. Нюландер), 2:1 – 46 Петтерссон (Майерс, Миллер), 3:1 – 47 Миллер (Хьюз, Петтерссон), 4:1 – 52 Оман (Ди Джузеппе, Босер)
Оттава – Коламбус – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 5 Хэмоник (Сэндерсон, Жозеф), 1:1 – 5 Рословик, 2:1 – 11 Штюцле (Чикран, Ткачак), 3:1 – 22 Хэмоник (Сэндерсон, Дебринкат), 4:1 – 23 Чикран (Готье, Бреннстрем), 4:2 – 30 Лайне (Марченко), 5:2 – 52 Штюцле (Жозеф)
Виннипег – Эдмонтон – 7:5 (2:1, 4:3, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Драйзайтль (Бушар, Хайман), 1:1 – 11 Шайфли (Нидеррайтер, Демело), 2:1 – 15 Моррисси (Пионк), 2:2 – 22 Янмарк-Нюлен (Нюджент-Хопкинс), 2:3 – 26 Драйзайтль, 3:3 – 26 Лаури (Диллон, Баррон), 4:3 – 27 Капобьянко (Уилер), 4:4 – 29 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид), 5:4 – 30 Баррон (Моррисси), 6:4 – 40 Моррисси (Шайфли, Коннор), 6:5 – 42 Бьюгстэд (Бушар, Шор), 7:5 – 59 Демело (Наместников)
Чикаго – Нэшвилл – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Джонс (Райхел, Атанасиу), 1:1 – 9 Томазино (Шервуд, Тренин), 1:2 – 32 Бэрри (Макдона, Новак), 1:3 – 59 Сиссонс (Смит, Тренин)
Калгари – Миннесота – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 14 Эрикссон Эк (Болди, Юханссон), 0:2 – 53 Фолиньо (Стил, Годро), 0:3 – 56 Болди (Эрикссон Эк)
Лос-Анджелес – Сент-Луис – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 3 Грундстрем (Купари, Рой), 1:1 – 18 Томас (Фолк, Бучневич), 2:1 – 32 Кемпе (Байфилд), 2:2 – 52 Капанен (Саад), 3:2 – 56 Виларди (Даути, Фиала), 4:2 – 58 Фиала (Даути, Арвидссон)