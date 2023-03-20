НХЛ: Разгромы от Бостона и Рейнджерс, Нью-Джерси обыграл Тампу
В воскресенье, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НХЛ за 19 марта
Баффало – Бостон – 0:7 (0:3, 0:1, 0:3)
Шайбы: 0:1 – 1 Бержерон (Дебраск, Маршанд), 0:2 – 9 Хэтэуэй (Клифтон, Зборжил), 0:3 – 11 Дебраск (Клифтон, Койл), 0:4 – 27 Линдхольм (Бержерон, Дебраск), 0:5 – 50 Пастрняк (Маршанд, Бержерон), 0:6 – 51 Койл (Фредерик, Макэвой), 0:7 – 58 Макэвой (Дебраск, Бертуцци)
Миннесота – Вашингтон – 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
Шайбы: 1:0 – 1 Болди (Годро, Юханссон), 2:0 – 4 Болди (Эрикссон Эк, Юханссон), 2:1 – 25 Овечкин (Сандин), 3:1 – 30 Ривс (Шоу, Хартман), 4:1 – 43 Дьюхэйм (Сундквист), 4:2 – 52 Овечкин (Строум, Уилсон), 5:2 – 54 Болди, 5:3 – 56 Строум (Овечкин, Уилсон)
Вегас – Коламбус – 7:2 (1:0, 4:1, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 5 Кессел (Смит, Дорофеев), 1:1 – 21 Марченко (Лайне, Гадбрэнсон), 2:1 – 30 Айкел (Пьетранжело, Мартинес), 3:1 – 32 Дорофеев (Пьетранжело, Кессел), 4:1 – 36 Уайтклауд (Теодор, Хауден), 5:1 – 37 Айкел (Пьетранжело), 6:1 – 44 Коттер (Пьетранжело, Стивенсон), 7:1 – 51 Айкел (Макнэбб, Маршессо), 7:2 – 57 Фоуди (Лайне, Марченко)
Сент-Луис – Виннипег – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Капанен (Ледди), 2:0 – 30 Уокер (Браун, Фолк), 3:0 – 52 Врана (Капанен)
Рейнджерс – Нэшвилл – 7:0 (6:0, 1:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Хитил (Галак, Миллер), 2:0 – 7 Зибанежад (Панарин), 3:0 – 8 Мотт (Миллер, Труба), 4:0 – 9 Миллер (Панарин, Трочек), 5:0 – 10 Панарин (Зибанежад, Фокс), 6:0 – 13 Миллер (Гудроу, Какко), 7:0 – 29 Крайдер (Труба, Трочек)
Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 3 Кучеров (Стэмкос), 2:0 – 26 Киллорн (Сирелли, Чернак), 2:1 – 26 Братт (Сиверсон, Хишир), 2:2 – 29 Братт (Хэмилтон, Зигентхалер), 2:3 – 32 Хишир (Хэмилтон), 2:4 – 49 Фут (Баль, Шарангович), 2:5 – 59 Братт (Майер)
Анахайм – Ванкувер – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 9 Миллер (Петтерссон, Хьюз), 0:2 – 21 Петтерссон (Миллер, Хьюз), 1:2 – 53 Строум (Терри)