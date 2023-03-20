iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Разгромы от Бостона и Рейнджерс, Нью-Джерси обыграл Тампу

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за воскресенье, 19 марта.
Сегодня, 08:57
Нью-Джерси победил Тампу / Getty Images
Нью-Джерси победил Тампу / Getty Images

В воскресенье, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны семь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 19 марта

Баффало – Бостон – 0:7 (0:3, 0:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 1 Бержерон (Дебраск, Маршанд), 0:2 – 9 Хэтэуэй (Клифтон, Зборжил), 0:3 – 11 Дебраск (Клифтон, Койл), 0:4 – 27 Линдхольм (Бержерон, Дебраск), 0:5 – 50 Пастрняк (Маршанд, Бержерон), 0:6 – 51 Койл (Фредерик, Макэвой), 0:7 – 58 Макэвой (Дебраск, Бертуцци)

Миннесота – Вашингтон – 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Болди (Годро, Юханссон), 2:0 – 4 Болди (Эрикссон Эк, Юханссон), 2:1 – 25 Овечкин (Сандин), 3:1 – 30 Ривс (Шоу, Хартман), 4:1 – 43 Дьюхэйм (Сундквист), 4:2 – 52 Овечкин (Строум, Уилсон), 5:2 – 54 Болди, 5:3 – 56 Строум (Овечкин, Уилсон)

Вегас – Коламбус – 7:2 (1:0, 4:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Кессел (Смит, Дорофеев), 1:1 – 21 Марченко (Лайне, Гадбрэнсон), 2:1 – 30 Айкел (Пьетранжело, Мартинес), 3:1 – 32 Дорофеев (Пьетранжело, Кессел), 4:1 – 36 Уайтклауд (Теодор, Хауден), 5:1 – 37 Айкел (Пьетранжело), 6:1 – 44 Коттер (Пьетранжело, Стивенсон), 7:1 – 51 Айкел (Макнэбб, Маршессо), 7:2 – 57 Фоуди (Лайне, Марченко)

Сент-Луис – Виннипег – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Капанен (Ледди), 2:0 – 30 Уокер (Браун, Фолк), 3:0 – 52 Врана (Капанен)

Рейнджерс – Нэшвилл – 7:0 (6:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Хитил (Галак, Миллер), 2:0 – 7 Зибанежад (Панарин), 3:0 – 8 Мотт (Миллер, Труба), 4:0 – 9 Миллер (Панарин, Трочек), 5:0 – 10 Панарин (Зибанежад, Фокс), 6:0 – 13 Миллер (Гудроу, Какко), 7:0 – 29 Крайдер (Труба, Трочек)

Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 3 Кучеров (Стэмкос), 2:0 – 26 Киллорн (Сирелли, Чернак), 2:1 – 26 Братт (Сиверсон, Хишир), 2:2 – 29 Братт (Хэмилтон, Зигентхалер), 2:3 – 32 Хишир (Хэмилтон), 2:4 – 49 Фут (Баль, Шарангович), 2:5 – 59 Братт (Майер)

Анахайм – Ванкувер – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 9 Миллер (Петтерссон, Хьюз), 0:2 – 21 Петтерссон (Миллер, Хьюз), 1:2 – 53 Строум (Терри)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Брюинс Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Джерси Девилс Тампа-Бэй Лайтнинг

Статьи по теме

НХЛ: Победы Колорадо, Бостона и Тампы, Нью-Джерси уступил Флориде НХЛ: Победы Колорадо, Бостона и Тампы, Нью-Джерси уступил Флориде
НХЛ: Победы Каролины, Тампы и Вегаса, Бостон потерпел поражение от Чикаго НХЛ: Победы Каролины, Тампы и Вегаса, Бостон потерпел поражение от Чикаго
Гвоздик узнал имя следующего соперника Гвоздик узнал имя следующего соперника
Промоутер Фьюри анонсировал грядущие важные новости Промоутер Фьюри анонсировал грядущие важные новости
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Бокс09:58
Промоутер Фьюри анонсировал грядущие важные новости
Биатлон09:30
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин
Биатлон09:10
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
НХЛ08:57
НХЛ: Разгромы от Бостона и Рейнджерс, Нью-Джерси обыграл Тампу
НБА08:25
НБА: Денвер одержал победу над Бруклином, Милуоки одолел Торонто
Теннис07:48
Алькарас уверенно выиграл турнир в Индиан-Уэллсе и возглавил рейтинг ATP
Формула 107:10
Гран-при Саудовской Аравии-2023: Перес - победитель, Ферстаппен и Алонсо - в тройке
Формула 101:11
Скандальный подиум в Саудовской Аравии стал 100-м в карьере Алонсо
Формула 100:54
Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула 100:53
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK