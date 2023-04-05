НХЛ: Нью-Джерси победил Питтсбург, Колорадо по буллитам одолел Сан-Хосе
Во вторник, 4 апреля, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны 11 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 4 апреля
Каролина – Оттава – 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 1 Котканиеми (Ноусен, Шей), 2:0 – 15 Шей (Ноусен, Котканиеми), 2:1 – 30 Жиру (Дебринкат, Грейг), 2:2 – 42 Ткачак (Батерсон, Дебринкат), 3:2 – 64 Нечас (Бернс, Джарвис)
Флорида – Баффало – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 8 Козенс (Томпсон, Далин), 1:1 – 15 Экблад (Барков, Монтур), 2:1 – 41 Ткачак (Лунделль, Монтур)
Монреаль – Детройт – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 4 Рэймонд (Перрон), 0:2 – 10 Перрон (Мяяття, Остерли), 0:3 – 27 Лафф (Берггрен), 0:4 – 38 Велено (Кубалик, Уолмэн), 0:5 – 47 Перрон (Остерли, Мяяття)
Нью-Джерси – Питтсбург – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 8 Хэмилтон (Братт, Палат), 2:0 – 14 Мерсер (Татар, Хишир), 3:0 – 22 Майер (Хэмилтон, Хьюз), 4:0 – 39 Мерсер (Грейвс, Марино), 5:0 – 42 Мерсер (Маклауд, Хишир), 5:1 – 46 Раст (Петри, Жозеф)
Торонто – Коламбус – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 5 Астон-Риз (Лафферти, Холл), 1:1 – 12 Рословик (Фоуди, Джонсон), 2:1 – 27 Керфут (Кемпф, Абруцезе), 3:1 – 48 Астон-Риз (Лафферти, Маккейб), 3:2 – 52 Робинсон, 4:2 – 58 Мэттьюс
Нэшвилл – Вегас – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 6 Новак (Евангелиста), 2:0 – 13 Новак (Томазино, Глэсс), 2:1 – 26 Пьетранжело (Кессел, Стивенсон), 2:2 – 33 Пьетранжело (Айкел, Маршессо), 3:2 – 63 Глэсс (Бэрри, Новак)
Сент-Луис – Филадельфия – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 5 Кайру (Саад), 2:0 – 25 Питлик (Уокер, Торопченко), 3:0 – 28 Фолк (Ледди, Блэйз), 3:1 – 45 ван Римсдайк (Лоутон, Силер), 3:2 – 51 Фрост (Йорк), 4:2 – 59 Торопченко (Шенн, Фолк)
Калгари – Чикаго – 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 5 Атанасиу (Тэйвс, Райхел), 1:1 – 11 Тоффоли, 1:2 – 19 Хайра (Катчук), 2:2 – 31 Хэнифин (Юбердо, Колман), 2:3 – 41 Атанасиу (Райхел), 2:4 – 43 Вагнер, 3:4 – 53 Баклунд (Дюбе, Хэнифин)
Ванкувер – Сиэтл – 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 4 Петтерссон (Джошуа, Кузьменко), 2:0 – 13 Бовилье (Оман, Гарланд), 2:1 – 17 Гурде (Фреден), 2:2 – 25 Танев, 2:3 – 30 Эберле, 2:4 – 36 Шварц (Спронг, Эберле), 2:5 – 59 Бенирс (Макканн)
Лос-Анджелес – Эдмонтон – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 31 Нюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль), 1:1 – 50 Арвидссон (Мур), 1:2 – 52 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 1:3 – 58 Нерс (Драйзайтль)
Сан-Хосе – Колорадо – 3:4 (0:2, 1:1, 2:0, 0:1, по буллитам - 0:0)
Шайбы: 0:1 – 4 Джонсон (Мальгин, Байрэм), 0:2 – 6 Родригес (Рантанен, Маккиннон), 1:2 – 32 Лабанк (Карлссон, Кутюр), 1:3 – 37 Маккиннон (Тэйвс, Рантанен), 2:3 – 45 Петерсон (Кутюр, Гущин), 3:3 – 47 Лабанк (Макдональд, Грегор), 3:4 – 63 Маккиннон (Тэйвс)