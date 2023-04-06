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НХЛ: Рейнджерс обыграли Тампу, победы Калгари и Эдмонтона

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за среду, 5 апреля.
Сегодня, 08:26
Рейнджерс победили Тампу / Getty Images
Рейнджерс победили Тампу / Getty Images

В среду, 5 апреля, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны три матча.

Результаты матчей НХЛ за 5 апреля

Рейнджерс – Тампа-Бэй – 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Крайдер (Зибанежад, Тарасенко), 2:0 – 7 Какко (Миллер, Хитил), 3:0 – 10 Мотт (Шнайдер, Гудроу), 3:1 – 10 Киллорн (Кучеров, Сергачев), 3:2 – 27 Рэддиш (Хэйгл, Киллорн), 4:2 – 27 Мотт (Гудроу, Лафреньер), 4:3 – 31 Хэйгл (Хедман, Сирелли), 5:3 – 51 Крайдер (Фокс, Зибанежад), 6:3 – 53 Панарин (Фокс, Зибанежад)

Виннипег – Калгари – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 11 Коннор (Дюбуа, Элерс), 1:1 – 26 Манджипани (Баклунд), 1:2 – 44 Дюр (Задоров, Льюис), 1:3 – 50 Задоров (Манджипани, Юбердо)

Анахайм – Эдмонтон – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 29 Костин (Янмарк-Нюлен), 0:2 – 32 Бьюгстэд (Костин), 1:2 – 44 Терри (Хенрик, Бенуа), 1:3 – 58 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)

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