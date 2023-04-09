НХЛ: Бостон обыграл Нью-Джерси, Торонто разгромил Монреаль
В субботу, 8 апреля, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны 16 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 8 апреля
Баффало – Каролина – 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Миттлстадт (Далин, Скиннер), 1:1 – 14 Джарвис (Котканиеми), 1:2 – 14 Фаст (Мартинук, Дж.Стаал), 2:2 – 24 Далин (Так, Скиннер), 2:3 – 31 Ахо (Пулюярви, Терявяйнен), 3:3 – 38 Миттлстадт (Пауэр, Далин), 4:3 – 46 Томпсон (Козенс)
Детройт – Питтсбург – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 9 А. Нюландер (Картер, Гранлунд), 0:2 – 19 Кросби, 0:3 – 31 Хейнен (Кросби), 1:3 – 31 Сутер (Рэймонд, Копп), 1:4 – 43 Кросби (Генцел, Летанг), 1:5 – 53 Малкин (Цукер)
Даллас – Вегас – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы: 0:1 – 14 Хауден (Хаттон, Колесар), 1:1 – 32 Кивиранта (Харли, Факса)
Сан-Хосе – Эдмонтон – 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 5 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман), 1:1 – 7 Гертл (Петерсон), 1:2 – 18 Макдэвид (Фогеле), 1:3 – 30 Хайман (Бушар, Экхольм), 1:4 – 39 Райан (Нюджент-Хопкинс), 1:5 – 49 Броберг (Райан, Драйзайтль), 1:6 – 54 Макдэвид (Бушар, Нюджент-Хопкинс)
Аризона – Анахайм – 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 12 Фишер (Макбэйн, Мозер), 1:1 – 14 Хенрик (Фаулер, Строум), 2:1 – 26 Крауз (Седерстрем, Бойд), 3:1 – 29 Келлер (Мозер, Шмалц), 3:2 – 32 Строум (Грант, Джонс), 3:3 – 45 Хенрик (Зеграс, Строум), 3:4 – 58 Джонс (Грант), 4:4 – 59 Маччелли (Шмалц, Келлер), 5:4 – 64 Хэйтон (Вялимяки, Маччелли)
Виннипег – Нэшвилл – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 35 Шайфли (Моррисси, Наместников), 2:0 – 41 Пионк (Уилер, Элерс)
Коламбус – Рейнджерс – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 10 Веси (Гудроу, Мотт), 0:2 – 11 Крайдер (Миллер, Зибанежад), 0:3 – 45 Миккола (Кэйн, Зибанежад), 0:4 – 59 Трочек (Тарасенко)
Оттава – Тампа-Бэй – 7:4 (2:1, 2:2, 3:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Батерсон (Дебринкат, Бреннстрем), 1:1 – 2 Киллорн (Хедман, Стэмкос), 2:1 – 10 Готье (Сэндерсон, Гэмбрелл), 3:1 – 26 Браун (Зуб, Кастелик), 3:2 – 33 Хэйгл (Кучеров, Стэмкос), 3:3 – 34 Хедман (Стэмкос, Кучеров), 4:3 – 39 Дебринкат (Штюцле, Пинто), 5:3 – 42 Соколов, 5:4 – 46 Пойнт (Эйссимонт, Хедман), 6:4 – 50 Кастелик (Сэндерсон), 7:4 – 59 Жиру (Ткачак, Штюцле)
Торонто – Монреаль – 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)
Шайбы: 1:0 – 9 Марнер (Густафссон, Мэттьюс), 2:0 – 15 Таварес (О′Райлли, Марнер), 2:1 – 22 Ковачевич (Сузуки, Мэтисон), 3:1 – 23 В. Нюландер (О′Райлли), 4:1 – 24 Марнер (Мэттьюс, Бантинг), 5:1 – 46 Таварес (Густафссон, О′Райлли), 6:1 – 53 Мэттьюс, 7:1 – 56 Бантинг (Густафссон, Мэттьюс)
Вашингтон – Флорида – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 28 Строум (Протас, Уилсон), 1:1 – 30 Верхэге (Барков, Монтур), 1:2 – 33 Экблад (Ткачак, Райнхарт), 2:2 – 36 Уилсон (Кузнецов, Шири), 2:3 – 59 Ткачак, 2:4 – 59 Райнхарт (Барков, Ткачак)
Айлендерс – Филадельфия – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 14 Мэйфилд (Хорват, Хольмстрем), 2:0 – 27 Нелсон (Добсон), 3:0 – 35 Болдук (Хольмстрем, Хорват), 4:0 – 58 Фашинг (Добсон, Пажо)
Миннесота – Сент-Луис – 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 5 Блэйз (Врана, Фолк), 1:1 – 11 Хартман, 2:1 – 11 Стил (Хартман), 3:1 – 34 Годро (Клингберг, Нюквист), 4:1 – 39 Сперджен (Стил, Нюквист), 4:2 – 41 Нейборс (Фолк, Шенн), 4:3 – 47 Бучневич (Капанен, Ледди), 5:3 – 58 Брудин
Бостон – Нью-Джерси – 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Заха (Бертуцци, Линдхольм), 2:0 – 4 Заха (Бертуцци, Пастрняк), 2:1 – 6 Братт (Палат, Хьюз)
Сиэтл – Чикаго – 7:3 (3:1, 2:2, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Толванен (Олексяк, Фреден), 1:1 – 5 Джонс (Атанасиу, Бьорк), 2:1 – 8 Эберле (Олексяк), 3:1 – 19 Гурде (Спронг, Эберле), 3:2 – 30 Джонс (Атанасиу, Райхел), 4:2 – 32 Ларссон (Олексяк, Макканн), 5:2 – 33 Спронг (Шульц), 5:3 – 35 Райхел (Дикинсон, Влашич), 6:3 – 51 Макканн (Бьоркстранн), 7:3 – 54 Гики (Донато, Спронг)
Ванкувер – Калгари – 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы: 1:0 – 9 Макуорд (Студника, Джошуа), 2:0 – 13 Петтерссон (Миллер), 2:1 – 41 Линдхольм (Тоффоли, Дюбе), 2:2 – 46 Кадри (Хэнифин)
Лос-Анджелес – Колорадо – 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 21 Мальгин (Макдермид, Комфер), 0:2 – 22 Ньюхук (Тэйвс), 1:2 – 27 Кемпе (Байфилд, Копитар), 2:2 – 32 Арвидссон (Копитар, Кемпе), 2:3 – 41 Хант (Эллер), 2:4 – 46 Мальгин (Ничушкин), 3:4 – 46 Кемпе (Копитар, Гавриков)