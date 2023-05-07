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Кубок Стэнли: Эдмонтон сравнял счет в серии с Вегасом

Вашему вниманию результат матча плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:29
Эдмонтон обыграл Вегас / Getty Images
Эдмонтон обыграл Вегас / Getty Images

В субботу, 6 мая, в рамках плей-офф НХЛ был сыгран один матч.

Во втором поединке второго раунда Вегас Голден Найтс одержал уверенную победу 5:1 над Эдмонтон Ойлерз и сравнял счет в серии.

Результат матча Кубка Стэнли за 6 мая

Вегас – Эдмонтон – 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман), 0:2 – 7 Бушар (Хайман, Нюджент-Хопкинс), 0:3 – 11 Макдэвид, 0:4 – 16 Драйзайтль (Хайман, Ямамото), 0:5 – 31 Макдэвид (Бушар, Нюджент-Хопкинс), 1:5 – 41 Барбашев (Стоун)

Счет в серии: 1-1

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Стэнли Эдмонтон Ойлерз Вегас Голден Найтс

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