НХЛ: Аризона по буллитам обыграла Нью-Джерси, победа Питтсбурга над Вашингтоном

В ночь на субботу, 14 октября, прошел очередной игровой день сезона НХЛ, в рамках которого были сыграны два матча.

Аризона по буллитам взяла верх над Нью-Джерси, а Питтсбург одержал победу над Вашингтоном.

Результаты матчей НХЛ за 13 октября

Нью-Джерси – Аризона – 3:4 (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:2)

Шайбы: 0:1 – 6 Дамба (Шмалц, Келлер), 0:2 – 24 Дурзи (Кули, Келлер), 1:2 – 28 Братт (Хэмилтон, Хьюз), 2:2 – 32 Хэмилтон (Братт, Хьюз), 3:2 – 38 Братт (Тоффоли, Хьюз), 3:3 – 53 Шмалц (Кули)

Вашингтон – Питтсбург – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 24 Малкин (Карлссон, Ракелль), 0:2 – 25 Кросби (Малкин, Генцел), 0:3 – 31 Кросби (Генцел, Малкин), 0:4 – 56 Смит (Малкин)

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