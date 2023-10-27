НХЛ: Тампа разгромила Сан-Хосе, победы Питтсбурга, Торонто и Рейнджерс

В ночь на пятницу, 27 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 26 октября

Бостон – Анахайм – 3:4 (0:1, 3:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 15 Гудас (Строум, Вааканайнен), 1:1 – 21 Койл (Макэвой, Пастрняк), 2:1 – 23 Гжельчик (Пойтрас, Макэвой), 3:1 – 36 Пастрняк (Макэвой, Заха), 3:2 – 58 Карлссон (Кэррик, Терри), 3:3 – 59 Терри (Строум, Минтюков), 3:4 – 62 Мактавиш (Лакомб, Карлссон)

Каролина – Сиэтл – 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 11 Бьоркстранн (Олексяк, Шварц), 0:2 – 14 Шор (Бьоркстранн), 1:2 – 18 Нечас (Котканиеми, Бантинг), 2:2 – 55 Котканиеми (Шей, Нечас), 3:2 – 64 Нечас (Ахо, Деанджело)

Детройт – Виннипег – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 16 Элерс (Сэмберг, Перфетти), 0:2 – 17 Коннор (Моррисси), 1:2 – 23 Рэймонд (Зайдер, Ларкин), 1:3 – 50 Эпплтон (Нидеррайтер, Лаури), 1:4 – 58 Нидеррайтер (Эпплтон)

Монреаль – Коламбус – 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Рословик (Веренски, Годро), 0:2 – 17 Бемстрем (Рословик, Проворов), 1:2 – 21 Сузуки, 1:3 – 33 Бемстрем (Voronkov, Рословик), 2:3 – 39 Мэтисон (Кофилд, Сузуки), 3:3 – 47 Монахан (Мэтисон, Кофилд), 4:3 – 64 Кофилд (Харрис, Сузуки)

Питтсбург – Колорадо – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Смит, 2:0 – 16 Смит (Раст, Малкин), 3:0 – 26 Эллер (Р. Зогорна), 4:0 – 50 Кросби (Генцел)

Тампа-Бэй – Сан-Хосе – 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Пойнт (Пербикс, Сергачев), 2:0 – 6 Эйссимонт (Пербикс, де Хаан), 3:0 – 19 Стэмкос (Сергачев, Кучеров), 4:0 – 24 Хэйгл (Хедман, Барре-Буле), 5:0 – 27 Пол (Хедман, Стэмкос), 6:0 – 45 Гленденинг (Рэддиш, Шири)

Айлендерс – Оттава – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Хорват (Добсон, Палмиери) 2:0 – 13 Клаттербак (Сизикас), 2:1 – 26 Жиру (Норрис, Штюцле), 2:2 – 32 Чикран (Келли, Шартье), 3:2 – 46 Добсон (Хорват, Барзэл)

Филадельфия – Миннесота – 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)

Шайбы: 1:0 – 13 Конекны (Силер), 2:0 – 27 Кутюрье (Сэнхайм, Эткинсон), 3:0 – 29 Бринк (Эткинсон, Кутюрье), 3:1 – 43 Мермис (Меррилл, Марун), 3:2 – 44 Фолиньо (Росси, Юханссон), 4:2 – 46 Типпет (Эткинсон), 5:2 – 51 Бринк (Сэнхайм, Фараби), 6:2 – 54 Сэнхайм (Конекны, Фоерстер)

Даллас – Торонто – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 9 Райлли (В. Нюландер), 1:1 – 31 Марчмент (Сутер, Дюшен), 1:2 – 38 Марнер (Йернкрук, Мэттьюс), 1:3 – 45 Бертуцци (Найз, Райлли), 1:4 – 59 Таварес

Эдмонтон – Рейнджерс – 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 23 Фокс (Панарин, Трочек), 0:2 – 32 Шнайдер (Фокс, Веси), 0:3 – 38 Лафреньер (Шнайдер, Панарин)

Калгари – Сент-Луис – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 11 Капанен (Сундквист), 0:2 – 13 Ледди (Торопченко, Хэйс), 0:3 – 57 Сундквист (Томас)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!