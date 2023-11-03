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Хоккей

Сан-Хосе потерпел самое крупное домашнее поражение в истории клуба

У команды огромные проблемы, которые в ближайшее время она вряд ли сможет исправить.
Сегодня, 09:44
Сан-Хосе Шаркс / Getty Images
Сан-Хосе Шаркс / Getty Images

В ночь на пятницу, 3 ноября, состоялся матч регулярного сезона НХЛ, в котором Ванкувер пожаловал в гости к Сан-Хосе, который переживает не лучшие времена.

Кэнакс повели себя не как гостевая команда, попросту уничтожив своего оппонента со счетом 10:1.

Как сообщает The Athletic, Шаркс потерпели самое крупное домашнее поражение в своей истории и самое крупное - в 21-м веке.

Крупнейшее поражение в истории организации произошло в сезоне-1992/93, когда Сан-Хосе на выезде уступил Калгари со счетом 1:13. 

К тому же, Сан-Хосе выдал худший старт в истории франшизы, проиграв все десять матчей на старте регулярного сезона (девять матчей в основное время, один - в овертайме).

Ранее у "акул" был старт 1-16-0, однако их единственная победа на старте пришлась на третий матч.

Антирекорд лиги принадлежит Рейнджерс, которые в сезоне-1943/44 не побеждали в первых 15 играх кампании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Хосе Шаркс Ванкувер Кэнакс

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