НХЛ: Баффало уступил Филадельфии, Сент-Луис обыграл Нью-Джерси

В ночь на субботу, 4 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.

Результаты матчей НХЛ за 3 ноября

Баффало – Филадельфия – 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Лоутон (Фараби, Бринк), 0:2 – 1 Белпедио, 0:3 – 14 Конекны, 0:4 – 34 Хэтэуэй (Делорье, Пелинг), 1:4 – 42 Йокихарью (Петерка, Миттлстадт), 1:5 – 51 Бринк (Фараби)

Сент-Луис – Нью-Джерси – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 27 Нейборс (Сундквист, Блэйз), 2:0 – 29 Хэйс (Врана, Ледди), 2:1 – 36 Лазар (Марино, Хольц), 3:1 – 58 Хэйс (Биннингтон, Парайко), 4:1 – 59 Томас (Хэйс, Фолк)

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