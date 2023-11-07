НХЛ: Торонто в овертайме одолел Тампу, Бостон одержал победу над Далласом

В ночь на вторник, 7 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 6 ноября

Флорида – Коламбус – 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Ломберг (Махура, Лоренц), 2:0 – 3 Форслинг (Экман-Ларссон, Райнхарт), 3:0 – 6 Барков (Миккола, Райнхарт), 3:1 – 15 Курали (Дэнфорт, Гадбрэнсон), 3:2 – 18 Дженнер (Гадбрэнсон, Рословик), 3:3 – 30 Марченко (Тексье, Проворов), 3:4 – 52 Тексье (Силлинджер, Пик), 4:4 – 59 Казинс, 5:4 – 61 Верхэге (Ткачак, Лунделль)

Торонто – Тампа-Бэй – 6:5 (1:4, 2:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Найз (Мэттьюс, Марнер), 1:1 – 4 Хедман (Пойнт, Кучеров), 1:2 – 6 Кучеров (Сергачев, Хэйгл), 1:3 – 11 Кучеров (Стэмкос, Хедман), 1:4 – 15 Пойнт (Хедман, Кучеров), 2:4 – 22 Мэттьюс (Марнер, Броди), 3:4 – 25 Мэттьюс (Марнер, Найз), 4:4 – 41 Йернкрук (Доми, Робертсон), 5:4 – 42 Марнер (Райлли, Найз), 5:5 – 57 Хэйгл (Чернак, де Хаан), 6:5 – 61 Йернкрук (В. Нюландер, Райлли)

Даллас – Бостон – 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 10 Бичер (Линдхольм), 0:2 – 14 Лорей (Митчелл, Хейнен), 1:2 – 45 Джонстон (Хейсканен, Линделль), 1:3 – 49 Маршанд (Пастрняк, ван Римсдайк), 2:3 – 59 Павелски (Хейсканен, Робертсон)

Ванкувер – Эдмонтон – 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 6 Экхольм (Кэйн, Ганье), 1:1 – 11 К. Хьюз (Гронек, Кузьменко), 2:1 – 13 Сутер (Коул, Джошуа), 3:1 – 14 Босер (К. Хьюз, Миллер), 3:2 – 27 Драйзайтль (Фогеле), 4:2 – 30 Хегландер (Лафферти), 5:2 – 47 Миллер (Гронек, К. Хьюз), 6:2 – 59 Босер (К. Хьюз, Петтерссон)

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