НХЛ: Вегас одержал победу над Лос-Анджелесом, Ванкувер уступил Филадельфии

В ночь на пятницу, 29 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 28 декабря

Каролина – Монреаль – 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Свечников (Ахо, Бернс), 2:0 – 12 Фаст (Бернс, Ахо), 2:1 – 13 Стефенс (Страбл, Пеццетта), 2:2 – 19 Мэтисон (Примо, Монахан), 3:2 – 21 Фаст (Друри, Ноусен), 3:3 – 41 Андерсон, 4:3 – 53 Свечников (Ахо, Пеши), 5:3 – 59 Свечников (Бернс, Ахо)

Ванкувер – Филадельфия – 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 35 Замула (Фараби, Фоерстер), 0:2 – 36 Уолкер (Конекны, Типпет), 0:3 – 37 Фараби (Бринк), 1:3 – 41 Блюгерс (К. Хьюз, Джошуа), 1:4 – 45 Хэтэуэй (Пелинг)

Вегас – Лос-Анджелес – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Айкел (Стоун, Барбашев), 2:0 – 22 Амадио (Макнэбб, Дорофеев), 2:1 – 33 Копитар (Гавриков, Кемпе), 3:1 – 34 Карлссон (Пьетранжело, Коттер), 3:2 – 58 Мур (Грундстрем, Копитар)

Сан-Хосе – Эдмонтон – 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Маклауд (Бушар, Хайман), 0:2 – 10 Хайман (Нерс, Макдэвид), 0:3 – 14 Бушар (Браун, Экхольм), 0:4 – 17 Драйзайтль (Маклауд, Фогеле), 0:5 – 29 Нюджент-Хопкинс (Нерс, Сиси)

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