iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Вегас одержал победу над Рейнджерс, Колорадо обыграл Лос-Анджелес

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:28
Вегас одолел Рейнджерс / Getty Images
Вегас одолел Рейнджерс / Getty Images

В ночь на субботу, 27 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 26 января

Рейнджерс – Вегас – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 5 Ремпал (Хаг, Коттер), 1:1 – 6 Уилер (Фокс, Густафссон), 1:2 – 23 Колесар, 1:3 – 24 Маршессо (Руа, Барбашев), 1:4 – 42 Маршессо (Руа, Барбашев), 2:4 – 58 Какко (Уилер, Труба), 2:5 – 59 Маршессо (Макнэбб, Барбашев)

Питтсбург – Флорида – 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Генцел (Карлссон, Раст), 1:1 – 4 Родригес (Беннетт, Экман-Ларссон), 1:2 – 31 Райнхарт (Экман-Ларссон, Ткачак), 2:2 – 59 Малкин (Раст, Кросби)

Колорадо – Лос-Анджелес – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 7 О'Коннор (Георгиев, Жирар), 2:0 – 14 О'Коннор (Колтон, Вуд), 3:0 – 18 Маккиннон (Рантанен, Друэн), 3:1 – 26 Фиала (Даути, Лаферрье), 4:1 – 31 Мэнсон (Кольяно), 5:1 – 41 Макар (Колтон, Маккиннон)

Сиэтл – Сент-Луис – 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Сундквист (Крюг, Шенн), 1:1 – 10 Думулин (Шварц, Ларссон), 2:1 – 23 Бьоркстранн (Макканн, Веннберг), 3:1 – 26 Толванен (Бьоркстранн, Гурде), 3:2 – 35 Томас (Бучневич, Перунович), 3:3 – 41 Бучневич (Томас), 3:4 – 63 Бучневич (Шенн)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Кингс Вегас Голден Найтс Нью-Йорк Рейнджерс

Статьи по теме

НХЛ: Бостон разгромил Виннипег, Нью-Джерси в овертайме дожал Вегас НХЛ: Бостон разгромил Виннипег, Нью-Джерси в овертайме дожал Вегас
Женщина обвинила владельца Никс и Рейнджерс в принуждении к сексу Женщина обвинила владельца Никс и Рейнджерс в принуждении к сексу
НХЛ: Бостон разгромил Тампу-Бэй, Монреаль в напряженной борьбе обыграл Рейнджерс НХЛ: Бостон разгромил Тампу-Бэй, Монреаль в напряженной борьбе обыграл Рейнджерс
НХЛ: Каролина разгромила Рейнджерс, победы Бостона, Флориды и Ванкувера НХЛ: Каролина разгромила Рейнджерс, победы Бостона, Флориды и Ванкувера
Помочь журналистам

Видео

Первое поражение Зари на сборах в обзоре матча с Краковией
Первое поражение Зари на сборах в обзоре матча с Краковией

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской и женской гонок преследования на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Синнер выбил Джоковича и вышел в финал, Зверев сыграет с медведевым
просмотров

Последние новости

Европа11:18
Защитник Атлетико продолжит карьеру в Турции
Биатлон10:52
Биатлон: онлайн-трансляция мужской и женской гонок преследования на чемпионате Европы
Европа10:50
Ванда Нара опубликовала тизер нового музыкального клипа
Украина10:25
Трансферы УПЛ: Шахтер приобрел бразильского полузащитника, ЛНЗ подписал первого в своей истории легионера
Европа10:21
Почеттино прокомментировал уход Клоппа из Ливерпуля
Украина10:04
Суперлига: утверждены даты проведения перенесенных матчей
Другие страны09:58
Бывший легионер Динамо стал игроком катарского клуба
Украина09:55
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Киберспорт09:50
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS
Киберспорт09:42
BLAST Premier Spring Groups: Astralis - Vitality, NaVi - G2
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK