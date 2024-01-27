НХЛ: Вегас одержал победу над Рейнджерс, Колорадо обыграл Лос-Анджелес

В ночь на субботу, 27 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 26 января

Рейнджерс – Вегас – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 5 Ремпал (Хаг, Коттер), 1:1 – 6 Уилер (Фокс, Густафссон), 1:2 – 23 Колесар, 1:3 – 24 Маршессо (Руа, Барбашев), 1:4 – 42 Маршессо (Руа, Барбашев), 2:4 – 58 Какко (Уилер, Труба), 2:5 – 59 Маршессо (Макнэбб, Барбашев)

Питтсбург – Флорида – 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Генцел (Карлссон, Раст), 1:1 – 4 Родригес (Беннетт, Экман-Ларссон), 1:2 – 31 Райнхарт (Экман-Ларссон, Ткачак), 2:2 – 59 Малкин (Раст, Кросби)

Колорадо – Лос-Анджелес – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 7 О'Коннор (Георгиев, Жирар), 2:0 – 14 О'Коннор (Колтон, Вуд), 3:0 – 18 Маккиннон (Рантанен, Друэн), 3:1 – 26 Фиала (Даути, Лаферрье), 4:1 – 31 Мэнсон (Кольяно), 5:1 – 41 Макар (Колтон, Маккиннон)

Сиэтл – Сент-Луис – 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Сундквист (Крюг, Шенн), 1:1 – 10 Думулин (Шварц, Ларссон), 2:1 – 23 Бьоркстранн (Макканн, Веннберг), 3:1 – 26 Толванен (Бьоркстранн, Гурде), 3:2 – 35 Томас (Бучневич, Перунович), 3:3 – 41 Бучневич (Томас), 3:4 – 63 Бучневич (Шенн)

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