НХЛ: Рейнджерс в овертайме победили Колорадо, Айлендерс одолели Торонто

В ночь на вторник, 6 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.

Результаты матчей НХЛ за 5 февраля

Рейнджерс – Колорадо – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 18 Маккиннон (Мэнсон, Макар), 1:1 – 51 Панарин (Шнайдер, Миллер), 2:1 – 61 Лафреньер (Куик, Зибанежад)

Торонто – Айлендерс – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 10 Барзэл (Ли, Райлли), 1:1 – 21 Марнер (Мэттьюс, Таварес), 1:2 – 22 Маклин (Клаттербак), 2:2 – 55 Таварес (В. Нюландер, Райлли), 2:3 – 57 Энгвалл (Палмиери, Нелсон)

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