НХЛ: Рейнджерс одолели Тампу, победы Торонто и Миннесоты

В ночь на четверг, 8 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 7 февраля

Рейнджерс – Тампа-Бэй – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 21 Веси (Питлик, Гудроу), 2:0 – 37 Бродзински (Уилер, Крайдер), 2:1 – 45 Хэйгл (Кучеров, Чернак), 3:1 – 59 Веси (Трочек, Гудроу)

Торонто – Даллас – 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 6 В. Нюландер (Райлли), 1:1 – 14 Бенн (Робертсон, Павелски), 1:2 – 17 Дадонов (Сутер, Делландреа), 2:2 – 23 Таварес (В. Нюландер), 3:2 – 32 Мэттьюс (Таварес), 3:3 – 51 Дадонов, 4:3 – 51 Марнер (Найз, Мэттьюс), 5:3 – 51 В. Нюландер (Бертуцци, Таварес), 5:4 – 58 Джонстон (Марчмент, Хейсканен)

Чикаго – Миннесота – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 12 Луккини (Дьюхэйм, Леттьери), 1:1 – 33 Фолиньо (Рэддиш, Курашев), 1:2 – 50 Фолиньо (Фэйбер, Леттьери)

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