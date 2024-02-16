НХЛ: Даллас поиздевался над Нэшвиллом, Лос-Анжелес вырвал победу над Нью-Джерси

В ночь с 15 на 16 февраля состоялось 12 матчей национальной хоккейной ассоциации.

Лидер западной конференции в лице Ванкувера одержал легкую победу, а вот лидер восточной в лице Бостона проиграл Сиэтлу.

Баффало - Флорида 0:4

Шайбы: Верхеге, 9, 58, Лунделл, 37, Ломберг, 59

Бостон - Сиэтл 1:4

Шайбы: Пастрняк, 4 - Эберли, 9, Толванен, 37, Бенирс, 48, МакКанн, 59

Нью-Джерси - Лос-Анджелес 1:2

Шайбы: Тоффоли, 32 - Копитар, 28, Байфилд, 54

Оттава - Анахайм 1:5

Шайбы: Жиру, 44 - Минтюков, 9, Ватрано, 27, МакТавиш, 29, 43, Фаулер, 49

Рейнджерс - Монреаль 7:4

Шайбы: Крайдер, 31, 35, 47, Кайлл, 32, Зибанеджад, 34, Трочек, 43, Какко, 49 - Эванс, 14, Слафковски, 36, Кофилд, 46, 51

Тампа-Бэй - Колорадо 6:3

Шайбы: Пойнт, 17, Кучеров, 18, 48 Стемкос, 44, Сирелли, 59, Пербикс, 60 - Байрем, 15, 35, Лехконен, 43

Торонто - Филадельфия 4:3

Шайбы: Мэттьюс, 31, 34, 38, Нюландер, 61 - Сэнгайм, 7, Хэтэуэй, 54, Конекни, 55

Нэшвилл - Даллас 2:9

Шайбы: Смит, 29, Новак, 31 - Стил, 1, Дюшен, 4, 39, Смит, 12, Джонстон, 15, 48, Хейсканен, 24, Сегин, 30, Делландреа, 43

Сент-Луис - Эдмонтон 6:3

Шайбы: Томас, 10, Нейборс, 21, Круг, 28, Кайру, 35, Бучневич, 39, Саад, 57 - Драйзайтль, 13, Ньюджент-Хопкинс, 19, Перри, 51

Чикаго - Питтсбург 1:4

Шайбы: Курашев, 28 - Кросби, 1, 45, Смит, 12, Раст, 59

Калгари - Сан-Хосе 3:6

Шайбы: Кадри, 4, Баклунд, 39, Кузьменко, 56 - Гранлунд, 24, Бэйли, 27, Канин, 32, Задина, 44, 45, Канин, 55

Ванкувер - Детройт 4:1

Шайбы: Миллер, 7, Линдхольм, 9, 52, Задоров, 32, - Комфер, 44

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