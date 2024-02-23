НХЛ: Торонто забросил семь шайб Вегасу, победы Детройта, Каролины и Рейнджерс

В ночь на пятницу, 23 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 22 февраля

Детройт – Колорадо – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 24 Маккиннон (Джонсон, Рантанен), 1:1 – 52 Ларкин (Гостисбеер, Перрон), 2:1 – 63 Кэйн (Чиарот, Ларкин)

Каролина – Флорида – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайба: 1:0 – 59 Ахо (Фаст, Свечников)

Нью-Джерси – Рейнджерс – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 9 Зибанежад, 0:2 – 17 Лафреньер, 0:3 – 29 Крайдер (Шестеркин, Панарин), 0:4 – 39 Лафреньер (Панарин, Трочек), 0:5 – 54 Трочек (Густафссон, Панарин), 1:5 – 57 Джек Хьюз (Тоффоли)

Оттава – Даллас – 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Норрис (Сэндерсон, Батерсон), 1:1 – 19 Павелски (Хейсканен, Бенн), 2:1 – 25 Норрис (Грейг, Батерсон), 3:1 – 28 Шабо (Жозеф, Штюцле), 4:1 – 39 Пинто (Ткачак, Жиру)

Питтсбург – Монреаль – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 9 Мэтисон, 1:1 – 11 Летанг (О'Коннор, Малкин), 2:1 – 31 Раст (Кросби, Карлссон), 3:1 – 31 О'Коннор (Карлссон, Пуустинен), 4:1 – 58 Летанг

Тампа-Бэй – Вашингтон – 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 2 Обе-Кюбель (Маленстин), 0:2 – 16 Макмайкл (Уилсон, Эдмундсон), 1:2 – 29 Хэйгл (Кучеров, Пойнт), 1:3 – 32 Манта (Оши, Строум), 2:3 – 42 Пол (де Хаан, Шири), 3:3 – 43 Мотт (Пербикс), 3:4 – 55 Сандин (Строум, Протас), 3:5 – 59 Макмайкл (Уилсон, Овечкин)

Сент-Луис – Айлендерс – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 24 Саад (Шенн, Сундквист), 2:0 – 24 Бучневич (Кайру, Томас), 3:0 – 25 Бучневич (Томас, Кайру), 4:0 – 49 Бучневич (Томас)

Калгари – Бостон – 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 12 Шилингтон (Шарангович, Кузьменко), 1:1 – 18 Койл, 2:1 – 19 Поспишил (Кадри, Зари), 2:2 – 42 Койл (Уозерспун, Ришар), 3:2 – 63 Кадри

Сиэтл – Ванкувер – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Миллер (Босер, Майерс), 1:1 – 13 Данн (Бураковски, Макканн), 2:1 – 21 Макканн, 2:2 – 24 Лафферти (Блюгерс, Сутер), 3:2 – 33 Шульц (Эберле, Думулин), 4:2 – 34 Эберле (Шульц, Макканн), 5:2 – 57 Эберле (Макканн)

Вегас – Торонто – 3:7 (0:4, 1:2, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 10 Маккейб, 0:2 – 11 Кемпф (Ривс), 0:3 – 14 Таварес (Макмэнн, Робертсон), 0:4 – 16 Доми (Бертуцци, В. Нюландер), 1:4 – 21 Карлссон (Теодор, Маршессо), 1:5 – 31 Доми (Марнер, Бенуа), 1:6 – 35 Хольмберг, 2:6 – 41 Амадио (Стивенсон, Барбашев), 3:6 – 41 Маршессо (Бриссон, Теодор), 3:7 – 50 Мэттьюс (Марнер, Хольмберг)

Лос-Анджелес – Нэшвилл – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 8 Тренин (Макдона, Сиссонс), 1:1 – 19 Фиала (Кемпе, Копитар), 1:2 – 34 Янковски (Новак, Евангелиста), 1:3 – 57 Сиссонс (Лоузон), 1:4 – 59 Лоузон (Сиссонс)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!