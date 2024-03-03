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НХЛ: Баффало уничтожил Вегас, три матча завершились серией буллитов

Вашему вниманию результаты поединков в НХЛ.
Сегодня, 08:15
Баффало Сэйбрз / Getty Images
Баффало Сэйбрз / Getty Images

В рамках регулярного сезона НХЛ состоялось 13 матчей.

Среди результатов стоит выделить очередную победу Баффало, которое находится в отличной форме и то, что большое количество матчей подарило серьезную борьбу на протяжении всего хода матча.

Каролина - Виннипег 3:5

Шайбы: Нечас, 30, Терявяйнен, 35, Ахо, 39 - Коннор, 41, Нидеррайтер, 43, Шайфли. 45, Монахен, 56, 59

Детройт - Флорида 0:4

Шайбы: Монтур, 28, Райнхарт, 33, Родригес, 44, Верхейге, 53

Сиэтл - Эдмонтон 1:2

Шайбы Толванен, 53 - Драйзайтль, 30, Кулак, 48

Нэшвилл - Колорадо 5:1

Шайбы: Гласс, 15, 29, 59, О'Райлли, 49, Новак, 57 - МакКиннон, 17

Сент-Луис - Миннесота 3:1

Шайбы: Торопченко, 6, Нейборс, 32, Круг, 59 - Мэрилл, 30

Баффало - Вегас 7:2

Шайбы: Скиннер, 1, Козенс, 21, 57, Гиргенсонс, 34, Окпосо, 42, Пауэр, 46, Миттелстадт, 52 - Бриссон, 21, Карлссон, 24

Тампа-Бэй - Монреаль 4:3

Шайбы: Пойнт, 27, Сирелли, 35, Мотт, 50 - Армиа, 1 Эванс, 14, Андерсон, 46

Торонто - Рейнджерс 3:3 (буллиты - 1:0)

Шайбы: Марнер, 23, Нюландер, 28, Таварес, 47 - Лафренье, 11, Трочек, 25, 58

Филадельфия - Оттава 4:2

Шайбы: Фараби, 1, Форстер, 39, 40, Йорк, 59 - Тарасенко, 24, Шабо, 58

Айлендерс - Бостон 5:1

Шайбы: Палмьери, 3, 5, 12, Ли, 21, Нелсон, 30 - Маклафлин, 34

Даллас - Сан-Хосе 2:2 (буллиты - 2:1)

Шайбы: Факса, 23, Робертсон, 24 -Эклунд, 4, Задина, 37

Чикаго - Коламбус 2:5

Шайбы: Курашев, 17, Донато, 46 - Тексье, 1, Дженнер, 14, Оливье, 23, Силилнджер, 31, Гудро, 57

Калгари - Питтсбург 4:3

Шайбы: Шарангович, 23, 59, Кадри, 50, Коулмен, 51 - Груден, 16, Эллер, 19, Картер, 42

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