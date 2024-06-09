Плей-офф НХЛ: Флорида всухую обыграла Эдмонтон, открыв счет в финальной серии

В ночь на воскресенье, 9 июня, в Санрайзе стартовала финальная серия Кубка Стэнли сезона-2023/24, в которой встречаются Флорида и Эдмонтон.

В первом матче Пантерз одержали победу, забросив Ойлерз три безответные шайбы. По разу в каждом из периодов отличились Картер Верхэге, Эван Родригес и Ээту Луостаринен (в пустые ворота).

Флорида открыла счет в финальной серии, а второй поединок противостояния с Эдмонтоном состоится в ночь на 11 июня также в Санрайзе.

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Результат матча плей-офф НХЛ за 8 июня

Флорида – Эдмонтон – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Верхэге (Райнхарт, Барков), 2:0 – 22 Родригес (Монтур, Беннетт), 3:0 – 59 Луостаринен (Барков)

Счет в серии: 1-0

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