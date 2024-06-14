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Плей-офф НХЛ: Флорида в третий раз обыграла Эдмонтон и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли

Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:52
Флорида одержала третью победу над Эдмонтоном / Getty Images
Флорида одержала третью победу над Эдмонтоном / Getty Images

В ночь на пятницу, 14 июня, состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли сезона-2023/24, в которой встречаются Флорида и Эдмонтон.

Команда из США снова одолела своих канадских соперников, одержав победу со счетом 4:3, и довела преимущество в противостоянии до 3-0. Пантерз после двух периодов вели 4:1, а Ойлерз в третьем сумели отыграть две шайбы, но на большее команду не хватило.

Читай также: Кубок Стэнли: Флорида довела счет в финальной серии с Эдмонтоном до 3-0

Потенциально решающий матч, в котором Флорида может закрыть финальную серию и завоевать Кубок Стэнли, состоится 16 июня.

Результат матча плей-офф НХЛ за 13 июня

Эдмонтон – Флорида – 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 18 Райнхарт (Барков, Форслинг), 1:1 – 21 Фогеле (Хенрик), 1:2 – 29 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен), 1:3 – 33 Беннетт (Ткачак), 1:4 – 35 Барков (Райнхарт, Родригес), 2:4 – 46 Броберг (Нерс, Макдэвид), 3:4 – 54 Маклауд (Макдэвид, Кулак)

Счет в серии: 0-3

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