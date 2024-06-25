Флорида победила Эдмонтон в седьмом матче и стала обладателем Кубка Стэнли

В ночь на вторник, 25 июня, состоялся седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором сошлись Флорида и Эдмонтон.

Противостояние этих двух команд получилось очень интересным: Пантерз выиграли первые три поединка серии и казалось, что они смогут с легкостью победить и в четвертом.

Однако Ойлерз вынесли своего оппонента со счетом 8:1, после чего еще дважды оказались сильнее, что позволило им сравнять счет.

Когда счет в серии оказался 3-3, пошли разговоры о том, что провал Флориды в финале может оказаться худшим в истории НХЛ. Но так было бы в случае их поражения в седьмой игре. И, к счастью фанатов данного коллектива, до этого не дошло.

Источник: Getty Images

Команды провели боевую игру, что сказалось на количестве заброшенных шайб - все понимали статус матча и ответственность за результат.

В первом периоде Флорида и Эдмонтон обменялись голами: на заброшенную шайбу в исполнении Картера Верхейге гости ответили результативным броском Маттиаса Янмарка.

За пять минут до конца второй 20-минутки Сэм Райнхарт вновь вывел хозяев льда вперед. В итоге именно эта шайба и стала победной, принеся Пантерз первый в истории франшизы Кубок Стэнли.

Флорида - Эдмонтон 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

1:0 - Верхейге, 5

1:1 - Янмарк, 7

2:1 - Райнхарт, 36.

Флорида выиграла серию со счетом 4-3

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей плей-офф Кубка Стэнли.

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