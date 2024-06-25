Флорида победила Эдмонтон в седьмом матче и стала обладателем Кубка Стэнли
В ночь на вторник, 25 июня, состоялся седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором сошлись Флорида и Эдмонтон.
Противостояние этих двух команд получилось очень интересным: Пантерз выиграли первые три поединка серии и казалось, что они смогут с легкостью победить и в четвертом.
Однако Ойлерз вынесли своего оппонента со счетом 8:1, после чего еще дважды оказались сильнее, что позволило им сравнять счет.
Когда счет в серии оказался 3-3, пошли разговоры о том, что провал Флориды в финале может оказаться худшим в истории НХЛ. Но так было бы в случае их поражения в седьмой игре. И, к счастью фанатов данного коллектива, до этого не дошло.
Команды провели боевую игру, что сказалось на количестве заброшенных шайб - все понимали статус матча и ответственность за результат.
В первом периоде Флорида и Эдмонтон обменялись голами: на заброшенную шайбу в исполнении Картера Верхейге гости ответили результативным броском Маттиаса Янмарка.
За пять минут до конца второй 20-минутки Сэм Райнхарт вновь вывел хозяев льда вперед. В итоге именно эта шайба и стала победной, принеся Пантерз первый в истории франшизы Кубок Стэнли.
Флорида - Эдмонтон 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
1:0 - Верхейге, 5
1:1 - Янмарк, 7
2:1 - Райнхарт, 36.
Флорида выиграла серию со счетом 4-3
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей плей-офф Кубка Стэнли.
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