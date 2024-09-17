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Хоккей

Легендарный Сидни Кросби продлил контракт с клубом, где провел всю карьеру

Сидни Кросби проведет еще два года в стане Питтсбург Пингвинс.
Сегодня, 10:38
Сидни Кросби / Getty Images
Сидни Кросби / Getty Images

Легендарный канадский хоккеист Сидни Кросби не спешит "вешать коньки на гвоздь".

Как сообщает авторитетное американское издание ESPN, Кросби продлит контракт с Питтсбургом Пингвинс. Соглашение будет подписано сроком на 2 года.

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По новым договоренностям 37-летний Сидни заработает 19,7 млн долларов за два сезона.

Отметим, что вингер был выбран «пингвинами» на драфте под первым пиком в 2005 году. За 1272 матча в НХЛ он забросил 592 шайбы и отдал 1004 передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ Сидни Кросби Питтсбург Пингвинс

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