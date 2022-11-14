Украинская хоккейная команда организовала благотворительную акцию "Хоккейный Байрактар"

Харьковские хоккеисты намерены собрать 5 миллионов долларов, которые пойдут на нужды украинцев.

Харьковский хоккейный клуб Витязь организовал благотворительный турнир, направленный на сбор средств, которые пойдут на закупку 20 пожарных машин, 15 машин для скорой помощи, а также на помощь жителям деоккупированных территорий и поддержку военных, сообщает Суспільне.

Президент Витязя Роман Микутин сообщил, что ледовые арены Харькова не работают, а спортсмены занимаются волонтерством и защищают Украину в составе Вооруженных сил. Чтобы помочь жителям Харьковской области, клуб запустил акцию "Хоккейный Байрактар", организовав благотворительный турнир.

"В нашем клубе Витязь в настоящее время 7 игроков вступили либо в ряды ВСУ, либо в терроборону, либо в Национальную полицию. Мы им, как могли, помогали. Решили сделать турнир на территории Польши, где собрали 12 команд со всего мира", – сказал Микутин.

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На участие в турнире зарегистрировались команды из 8 стран. Первое место заняла сборная из Финляндии, второе – Польша, третье – Украина.

Турнир — часть благотворительной акции. Деньги продолжают собирать в социальных сетях и через специальный сайт. Конечная цель – 5 миллионов долларов. Президент Витязя также заявил, что планируется проведение еще одного турнира.