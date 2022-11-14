Украинская хоккейная команда организовала благотворительную акцию "Хоккейный Байрактар"
Харьковский хоккейный клуб Витязь организовал благотворительный турнир, направленный на сбор средств, которые пойдут на закупку 20 пожарных машин, 15 машин для скорой помощи, а также на помощь жителям деоккупированных территорий и поддержку военных, сообщает Суспільне.
Президент Витязя Роман Микутин сообщил, что ледовые арены Харькова не работают, а спортсмены занимаются волонтерством и защищают Украину в составе Вооруженных сил. Чтобы помочь жителям Харьковской области, клуб запустил акцию "Хоккейный Байрактар", организовав благотворительный турнир.
"В нашем клубе Витязь в настоящее время 7 игроков вступили либо в ряды ВСУ, либо в терроборону, либо в Национальную полицию. Мы им, как могли, помогали. Решили сделать турнир на территории Польши, где собрали 12 команд со всего мира", – сказал Микутин.
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На участие в турнире зарегистрировались команды из 8 стран. Первое место заняла сборная из Финляндии, второе – Польша, третье – Украина.
Турнир — часть благотворительной акции. Деньги продолжают собирать в социальных сетях и через специальный сайт. Конечная цель – 5 миллионов долларов. Президент Витязя также заявил, что планируется проведение еще одного турнира.