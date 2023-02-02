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Организаторы Олимпиады-2024 будут придерживаться решения МОК по поводу допуска россиян и белорусов к Играм

При этом оргкомитет твердит о "полной солидарности" с украинским народом и хочет провести соревнования "в духе мира".
Сегодня, 14:34
Оргкомитет Олимпиады ждет решения МОК по россиянам и белорусам / Getty Images
Оргкомитет Олимпиады ждет решения МОК по россиянам и белорусам / Getty Images

Организаторы Летней Олимпиады-2024 в Париже заявили, что будут придерживаться решения Международного олимпийского комитета по поводу допуска россиян и белорусов к соревнованиям.

Для этого представителям страны-агрессора и ее пособника нужно будет подтвердить статус "нейтрального спортсмена" и "никаким образом не представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране", сообщает Reuters.

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"Поскольку конфликт продолжается, оргкомитет Париж-2024 хочет выразить свою полную солидарность с Украиной, ее народом и украинским олимпийским и паралимпийским движением, которые столкнулись с невероятным кризисом.

Что касается присутствия российских и белорусских спортсменов на Играх-2024 в Париже, то система квалификации определяется международными федерациями, МОК и МПК. Мы хотим, чтобы олимпийское движение, паралимпийское движение и спортсмены провели Олимпиаду-2024 года в Париже в духе мира, уважая ценности братства и солидарности", - говорится в заявлении оргкомитета.

Ранее Министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил, что украинские спортсмены могут бойкотировать Олимпиаду, если к соревнованиям будут допущены россияне и белорусы, вопрос о возвращении которых начал рассматривать МОК.

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