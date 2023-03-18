iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Мы должны бороться": Виталий Кличко поддержал бойкот Олимпиады в случае допуска россиян

Легендарный украинский боксер уверен, что представителям страны-террориста не место на соревнованиях.
Сегодня, 14:53
Виталий Кличко / Getty Images
Виталий Кличко / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко высказал свою позицию по поводу намерения МОК допустить к участию в Олимпиаде-2024 в Париже российских спортсменов.

Легендарный украинский спортсмен поддержал возможный бойкот Олимпийских игр в случае восстановления в правах представителей страны-террориста.

"Моя четкая позиция: спортсмены - это люди, которые соревнуются по честным правилам. То, что сейчас происходит… Я убежден, что это попытка избежать этих правил. Позиция президента МОК Баха нам непонятна. Если россияне будут принимать участие в Олимпийских играх в Париже, нам следует отказаться от участия. Такую позицию уже поддержали некоторые страны.

Читай также: Правительство Великобритании призвало спонсоров Олимпиады оказать давление на МОК с целью недопуска россиян

Другого рычага давления на россию я на сегодняшний день не вижу. Поэтому и я лично, и брат Владимир, который является олимпийским чемпионом, делаем все возможное, чтобы заставить другие федерации поступить так же - отказаться от участия, если будут участвовать россияне и белорусы, те люди, которые действительно убивают мирных людей, украинских спортсменов. Мы знаем, что за время войны погибли более 160 спортсменов.

Спорт обладает большой силой, чтобы изменить мир. Крайне важно держаться вместе. Я убежден, что мы должны бороться, чтобы россиянине не участвовали в Олимпийских играх", - сказал Кличко в эфире передачи Коло спорту.

Отметим, также Виталий Кличко поделился мнением о переговорах по поводу поединка за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада война с россией виталий кличко МОК Олимпиада-2024

Статьи по теме

Мэр Парижа: Сделаю все, чтобы россиян и белорусов не было на Олимпиаде-2024 Мэр Парижа: Сделаю все, чтобы россиян и белорусов не было на Олимпиаде-2024
УПЛ почтит память погибших на войне фанатов во время матчей 18-го тура УПЛ почтит память погибших на войне фанатов во время матчей 18-го тура
Шотландский клуб провел благотворительный сбор для Украины Шотландский клуб провел благотворительный сбор для Украины
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на девятом этапе Кубка мира Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на девятом этапе Кубка мира
Помочь журналистам

Видео

Фейеноорд - Шахтер 7:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Фейеноорд - Шахтер 7:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходит заключительный этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Биатлон15:45
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на девятом этапе Кубка мира
Украина15:43
"Я никогда не был трусом": Луческу рассказал, почему не уехал из Украины
Украина15:36
Ворскла и Металлист 1925 не смогли определить победителя
Олимпийские игры14:53
"Мы должны бороться": Виталий Кличко поддержал бойкот Олимпиады в случае допуска россиян
Биатлон14:31
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходит заключительный этап Кубка мира
Биатлон14:25
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования, Прима - лучший из украинцев
Бокс14:08
"Приносим извинения болельщикам": Менеджер Усика сообщил о вероятности срыва боя с Фьюри
Украина14:00
Шевченко получил исторический рисунок от известного карикатуриста
Украина13:50
Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Бокс13:30
Виталий Кличко: Фьюри будет самым большим трусом, если откажется от боя с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK