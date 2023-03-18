"Мы должны бороться": Виталий Кличко поддержал бойкот Олимпиады в случае допуска россиян

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко высказал свою позицию по поводу намерения МОК допустить к участию в Олимпиаде-2024 в Париже российских спортсменов.

Легендарный украинский спортсмен поддержал возможный бойкот Олимпийских игр в случае восстановления в правах представителей страны-террориста.

"Моя четкая позиция: спортсмены - это люди, которые соревнуются по честным правилам. То, что сейчас происходит… Я убежден, что это попытка избежать этих правил. Позиция президента МОК Баха нам непонятна. Если россияне будут принимать участие в Олимпийских играх в Париже, нам следует отказаться от участия. Такую позицию уже поддержали некоторые страны.

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Другого рычага давления на россию я на сегодняшний день не вижу. Поэтому и я лично, и брат Владимир, который является олимпийским чемпионом, делаем все возможное, чтобы заставить другие федерации поступить так же - отказаться от участия, если будут участвовать россияне и белорусы, те люди, которые действительно убивают мирных людей, украинских спортсменов. Мы знаем, что за время войны погибли более 160 спортсменов.

Спорт обладает большой силой, чтобы изменить мир. Крайне важно держаться вместе. Я убежден, что мы должны бороться, чтобы россиянине не участвовали в Олимпийских играх", - сказал Кличко в эфире передачи Коло спорту.

Отметим, также Виталий Кличко поделился мнением о переговорах по поводу поединка за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.