iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

НОК Чехии принял резолюцию, в которой осуждается допуск россиян и белорусов к ОИ

Местные чиновники против того, чтобы спортсмены из стран-оккупантов участвовали в международных соревнованиях.
Сегодня, 18:59
Чешские спортсмены / Getty Images
Чешские спортсмены / Getty Images

Сегодня, 28 апреля, НОК Чехии собрался на внеочередной пленум.

На встрече функционеры приняли резолюцию, в которой говорится, что они против допуска россиян и белоруссов к ОИ-2024 и квалификационным соревнованиям.

В документе отмечается, что все представители НОК Чехии не соглашаются с любой формой участия рф и беларуси в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде в Париже во время войны в Украине.

Президент чешского национального олимпийского комитета Иржи Кейвал высказался о принятом решении.

"Для нас очень важно знать, что мы едины, знать, что нас поддерживают спортивные ассоциации. Нам еще нужно объяснить, что и как.

Я воспринимаю их как представителей стран России и Беларуси, и, к сожалению, туда не могут поехать те, кто имеет российский или белорусский паспорт. Это просто. Для меня их участие неприемлемо, учитывая то, что происходит.

Я понимаю, что коллективная вина - проблематичный вопрос, но как вы хотите их разграничить? Кто хороший, кто плохой, кто умышленно осуждает, а кто нет? Кто был в армии, а кто сейчас в ней? Думаю, что здесь вообще нельзя говорить о возвращении", - сказал Кейвал.

Напомним, что ранее Министерство молодежи и спорта дало пояснения по поводу участия украинских спортcменов в международных турнирах

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина олимпиада чехия война с россией

Статьи по теме

УПЛ: Победы Динамо и Шахтера, Верес обыграл Львов УПЛ: Победы Динамо и Шахтера, Верес обыграл Львов
Ребров продлит контракт с Аль-Айном - журналист Ребров продлит контракт с Аль-Айном - журналист
Ангелина Калинина проиграла в первом раунде турнира в Мадриде Ангелина Калинина проиграла в первом раунде турнира в Мадриде
Даяна Ястремская вылетела с турнира в Мадриде Даяна Ястремская вылетела с турнира в Мадриде
Помочь журналистам

Видео

Металлист - Динамо 1:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Металлист - Динамо 1:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель и Цзяхуэй играют в полуфинале
просмотров

Последние новости

Европа19:59
Йовичевич: Каждый следующий матч будет стрес-зоной, но мы сами себя в нее загнали
Бокс19:46
Тренер Дэвиса оценил вероятность проведения боя со Стивенсоном
Европа19:28
Игрок Динамо: Я долго шел к дебютному голу за клуб, поэтому рад, что это удалось
Европа19:05
Манчестер Юнайтед продлил контракт с перспективным вингером
Олимпийские игры18:59
НОК Чехии принял резолюцию, в которой осуждается допуск россиян и белорусов к ОИ
Украина18:32
Шовковский: Постоянно были на связи с главным тренером, менять систему подготовки невозможно
Европа18:14
Лунин присядет: Куртуа вернулся в заявку Реала
Украина18:00
Бомбардиры УПЛ: Довбик - лидер, Ванат, Ориховский и Прядун забили очередные голы
Украина17:43
Украинский Магуайр: Попов "привез" гол в ворота Динамо, совершив чудовищную ошибку
Формула 117:40
Гран-при Азербайджана-2023: Леклер выиграл квалификацию, Ферстаппен и Перес - в тройке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK