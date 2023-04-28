НОК Чехии принял резолюцию, в которой осуждается допуск россиян и белорусов к ОИ

Местные чиновники против того, чтобы спортсмены из стран-оккупантов участвовали в международных соревнованиях.

Сегодня, 28 апреля, НОК Чехии собрался на внеочередной пленум.

На встрече функционеры приняли резолюцию, в которой говорится, что они против допуска россиян и белоруссов к ОИ-2024 и квалификационным соревнованиям.

В документе отмечается, что все представители НОК Чехии не соглашаются с любой формой участия рф и беларуси в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде в Париже во время войны в Украине.

Президент чешского национального олимпийского комитета Иржи Кейвал высказался о принятом решении.

"Для нас очень важно знать, что мы едины, знать, что нас поддерживают спортивные ассоциации. Нам еще нужно объяснить, что и как.

Я воспринимаю их как представителей стран России и Беларуси, и, к сожалению, туда не могут поехать те, кто имеет российский или белорусский паспорт. Это просто. Для меня их участие неприемлемо, учитывая то, что происходит.

Я понимаю, что коллективная вина - проблематичный вопрос, но как вы хотите их разграничить? Кто хороший, кто плохой, кто умышленно осуждает, а кто нет? Кто был в армии, а кто сейчас в ней? Думаю, что здесь вообще нельзя говорить о возвращении", - сказал Кейвал.

Напомним, что ранее Министерство молодежи и спорта дало пояснения по поводу участия украинских спортcменов в международных турнирах