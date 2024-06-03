Без Мбаппе: Франция объявила предварительную заявку на Олимпиаду
Футбольная сборная Франции объявила предварительную заявку на Олимпийские Игры.
Главный тренер команды Тьерри Анри внес в список 25 футболистов, из которых на турнир поедет лишь 18 игроков.
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Вратари: Лукас Шевалье, Обед Нкамбадио, Гийом Ресте, Робин Риссер
Защитники: Бафоде Диаките, Максим Эстеве, Брэдли Локо, Кастельо Лукеба, Килиан Сильдилия, Адриен Трюффе, Лени Йоро
Полузащитники: Магнес Аклиуш, Жорис Шотар, Дезире Дуэ, Ману Коне, Энцо Мийо, Кефрен Тюрам, Лесли Угочукву, Уоррен Заир-Эмери
Нападающие: Брэдли Баркола, Арно Калимуэндо, Александр Лаказетт, Жан-Филипп Матета, Майкл Олизе, Матис Тель.
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