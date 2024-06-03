iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Без Мбаппе: Франция объявила предварительную заявку на Олимпиаду

Килиан не сыграет на домашнем турнире.
Сегодня, 12:25
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Футбольная сборная Франции объявила предварительную заявку на Олимпийские Игры.

Главный тренер команды Тьерри Анри внес в список 25 футболистов, из которых на турнир поедет лишь 18 игроков.

Читай также: Беллингем оценил возможный переход Мбаппе в Реал

Вратари: Лукас Шевалье, Обед Нкамбадио, Гийом Ресте, Робин Риссер

Защитники: Бафоде Диаките, Максим Эстеве, Брэдли Локо, Кастельо Лукеба, Килиан Сильдилия, Адриен Трюффе, Лени Йоро

Полузащитники: Магнес Аклиуш, Жорис Шотар, Дезире Дуэ, Ману Коне, Энцо Мийо, Кефрен Тюрам, Лесли Угочукву, Уоррен Заир-Эмери

Нападающие: Брэдли Баркола, Арно Калимуэндо, Александр Лаказетт, Жан-Филипп Матета, Майкл Олизе, Матис Тель.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийские игры франция Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Беллингем оценил возможный переход Мбаппе в Реал Беллингем оценил возможный переход Мбаппе в Реал
Мбаппе и Реал согласовали все детали сделки, анонс - на следующей неделе Мбаппе и Реал согласовали все детали сделки, анонс - на следующей неделе
Президент ПСЖ - об уходе Мбаппе: Началась новая эра Президент ПСЖ - об уходе Мбаппе: Началась новая эра
Перспективный украинский боксер получил лицензию на Олимпийские Игры Перспективный украинский боксер получил лицензию на Олимпийские Игры
Помочь журналистам

Видео

Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал
Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа13:47
Два украинца и игроки из Серии А: Конте готовит масштабную трансферную кампанию в Наполи
Теннис13:21
Свитолина проиграла Рыбакиной в 1/8 финала Ролан Гаррос
Европа13:10
Молдова - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча
Европа12:59
"У нас особенный пассажир": Лунину сделали сюрприз во время поездки на финал ЛЧ
Европа12:45
Польша - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча
Олимпийские игры12:25
Без Мбаппе: Франция объявила предварительную заявку на Олимпиаду
Европа11:59
Довбик вошел в пятерку лучших игроков топ-5 лиг по важному статистическому показателю
Лига Чемпионов11:45
"Сумасшедший": Защитник Реала устроил странное празднование победы в Лиге чемпионов
Европа11:25
Германия - Украина: где смотреть товарищеский матч
Европа11:19
Лунин может отказаться от продления контракта с Реалом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK