Без Мбаппе: Франция объявила предварительную заявку на Олимпиаду

Килиан не сыграет на домашнем турнире.

Футбольная сборная Франции объявила предварительную заявку на Олимпийские Игры.

Главный тренер команды Тьерри Анри внес в список 25 футболистов, из которых на турнир поедет лишь 18 игроков.

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Вратари: Лукас Шевалье, Обед Нкамбадио, Гийом Ресте, Робин Риссер

Защитники: Бафоде Диаките, Максим Эстеве, Брэдли Локо, Кастельо Лукеба, Килиан Сильдилия, Адриен Трюффе, Лени Йоро

Полузащитники: Магнес Аклиуш, Жорис Шотар, Дезире Дуэ, Ману Коне, Энцо Мийо, Кефрен Тюрам, Лесли Угочукву, Уоррен Заир-Эмери

Нападающие: Брэдли Баркола, Арно Калимуэндо, Александр Лаказетт, Жан-Филипп Матета, Майкл Олизе, Матис Тель.

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