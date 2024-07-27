"Надо отдать все ради результата": Крыськив - о матче с Марокко на Олимпиаде

Игрок сборной Украины уверен, что команде по силам побороться за выход из группы в плей-офф.

Полузащитник олимпийской сборной Украины Дмитрий Крыськив поделился своими ожиданиями от матч второго тура футбольного турнира Игр-2024 против Марокко.

По мнению игрока, "сине-желтым" по силам добиться позитивного результата и побороться за выход из группы.

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"После матча с Ираком игроки нашей команды были в плохом состоянии. Мы потеряли победу при том, что все было под контролем. Мы выигрывали 1:0, но дальше все пошло не по плану. Мы должны как можно быстрее забыть эту игру и настраиваться на поединок с Марокко.

У нас есть все шансы на выход из группы, поэтому нужно отдать все ради результата. Все в наших руках и в наших силах. Несмотря на то, что Ирак и Марокко являются лидерами группы, на таком турнире может случиться все что угодно.

Конечно, тренерский штаб перед матчем с марокканцами концентрирует наше внимание на слабых и сильных сторонах соперника. Но также и на том, что нужно улучшить в нашей игре, чтобы мы выглядели лучше, чем в противостоянии с Ираком, показали наши сильные стороны", - приводит слова Крыськива пресс-служба УАФ.

Напомним, что матч Украина - Марокко состоится в субботу, 27 июля, и начнется в 18:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Марокко.

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