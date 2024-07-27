Известный итальянский спортсмен попал в курьезную ситуацию на открытии Олимпийских Игр

Джанмарко Тамбери "разозлил" свою возлюбленную, но уже успел перед ней извиниться.

Известный итальянский легкоатлет Джанмарко Тамбери, который был одним из двух знаменосцев своей страны на Олимпийских Играх попал в курьезную ситуацию на церемонии открытия.

Тамбери уронил свое обручальное кольцо в Сену, по которой на лодках проплывали все страны-участницы в рамках парада наций, из-за того, что слишком интенсивно размахивал флагом и кольцо соскользнуло с его пальца.

Джанмарко уже успел извиниться над своей возлюбленной Кьярой Бонтемпи Тамбери и пошутить над собой в посте в Instagram, сравнив себя с одним из героем "Властелина колец".

"Прости, любимая, прости меня.

Слишком много воды, слишком много килограммов, потерянных за последние несколько месяцев, или, возможно, безудержный энтузиазм того, что мы делали. Возможно, все вместе, но факт остается фактом: я почувствовал, как она ускользает, увидел, как она летит.... Я провожал ее глазами, пока не увидел, как она прыгнула в лодку.

Колокольчик надежды... Но, к сожалению, она прыгнула не в том направлении, и, пролетев более тысячи раз в воздухе, я увидел, как она нырнула в воду, как будто это было единственное место, где она хотела быть.

Несколько мгновений, которые длились бесконечно.

Но если бы это должно было произойти, если бы мне пришлось потерять эту веру, я не мог бы представить себе лучшего места. Она навсегда останется в русле реки города любви, улетела, когда я пытался поднять итальянский триколор как можно выше во время церемонии открытия важнейшего спортивного события в мире. Если бы мне пришлось придумывать оправдания, я бы никогда не смог быть настолько изобретательным.

Я думаю, что за вчерашним поступком может скрываться огромная поэтическая сторона, и если ты хочешь, мы бросим в эту реку и твою, чтобы они были вместе навсегда, и у нас появится еще один повод, как ты всегда просил, возобновить наши обеты и снова пожениться.

Люблю тебя, любимая.

Пусть это будет добрым знаком вернуться домой с еще большим количеством золота", - написал Тамбери.

Отметим, что Джанмарко является одним из фаворитов в соревнованиях по прыжкам в высоту среди мужчин на Олимпиаде и действующим чемпионом Европы по этой дисциплине. Также стоит сказать, что на последнем чемпионате Европы серебро по прыжкам в высоту взял украинец Владислав Лавский, а бронзу еще один украинец Олег Дорощук.

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