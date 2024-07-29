Призер Олимпиады-2024 сдал положительный тест на коронавирус

Привет из 2020 года поставил под угрозу его дальнейшее участие на соревнованиях.

Британский пловец Адам Пити сдал положительный тест на Covid-19 менее чем через 24 часа после того, как он завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом, сообщает Sky Sports.

Пити занял второе место в финале, отстав на 0,02 секунды от победителя заплыва в лице итальянца Николо Мартиненги.

По информации источника, британская олимпийская ассоциация надеется, что позже Пити сможет участвовать в эстафетах.

"Адам начал чувствовать себя плохо в воскресенье перед финальным заплывом на 100 метров брассом среди мужчин".

"Через несколько часов после финала его симптомы ухудшились, и рано утром в понедельник он прошел тест на COVID. На тот момент он дал положительный результат".

"Он надеется вернуться позже к участию в эстафетах в программе по плаванию. Как и в случае с любым другим заболеванием, ситуация регулируется должным образом, со всеми обычными мерами предосторожности, чтобы сохранить здоровье всей делегации".

Стоит отметить, что у Пити была возможность выиграть третье "золото" в заплыве на 100 метров брассом подряд. Ранее он побеждал на Играх в Токио (2020) и Рио-де-Жанейро (2016).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех заплывов украинцев на Олимпиаде-2024.

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