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Один из лидеров олимпийской сборной - о матче с Аргентиной: "Будет бойня на поле"

Арсений Батагов высказался о предстоящем матче на Олимпиаде.
Сегодня, 11:05
Арсений Батагов / Getty Images
Арсений Батагов / Getty Images

Уже 30 июля олимпийская сборная Украины проведет решающий матч группового этапа на Олимпиаде-2024. Подопечные Руслана Ротаня в третьем туре сойдутся с командой Аргентины. Защитник Арсений Батагов поделился ожиданиями от предстоящей игры:

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"Настроение неплохое, потому что последнюю игру вырвали на характере. Готовимся в хорошем настроении, надеемся на хорошую игру и результат. О чем говорил тренерский штаб? Что будет бойня на поле, что аргентинцы хорошо работают с мячом, они очень неплохие в единоборствах". Будет очень тяжело.

Я считаю, что Марокко немного лучше работает с мячом, один в один обыгрывают. Но Аргентина – более тактическая команда. У них футболисты играют в хороших клубах, есть очень опытные игроки. Думаю, игра будет не легче, чем с Марокко.

Будем стараться играть первым номером. Будет очень жарко, поэтому если будем постоянно играть без мяча, это будет нас истощать. Думаю, будем стараться играть с мячом и без. Если будем играть с мячом, у нас будет больше сил, и мы сможем создавать моменты", - цитирует Батагова Суспильне Спорт.

Напомним, матч Аргентина - Украина состоится сегодня, 30 июля, и начнется в 18:00 по Киеву. В параллельной встрече сойдутся Ирак и Марокко. По итогам двух сыгранных матчей у всех команд по три турнирных пункта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олимпиада-2024 Олимпийская сборная Украины арсений батагов

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