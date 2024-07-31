Сикан - о вылете с Олимпиады: Жизнь не закончилась

Даниил уже готов концентрироваться на игре за клуб.

Форвард олимпийской сборной Украины Даниил Сикан поделился мыслями о вылете из футбольного турнира.

По словам Сикана, игроки коллектива Руслана Ротаня могли сделать больше чем сделали.

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"Могли больше, сделали немножко меньше. Но на этом жизнь не заканчивается, возвращаемся работать в свои клубы. Руслан Ротань пожелал успехов и менять менталитет.

Возвращаемся с одной победой и двумя поражениями. Это опыт, который в дальнейшем только поможет мне. Мы впервые участвуем в таком турнире как Олимпиада и, надеюсь, не в последний раз".

Также Даниил рассказал, как ему было выступать в статусе капитана на соревнованиях.

"Это ответственность, конечно, но он (статус - прим.) не давит. Я отвечаю за команду на поле, за ее характер, какие-то тактические действия. Мы - одна команда, работаем только ради победы", - заявил Сикан в комментарии УАФ.

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