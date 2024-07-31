iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Сикан - о вылете с Олимпиады: Жизнь не закончилась

Даниил уже готов концентрироваться на игре за клуб.
Сегодня, 14:24
Даниил Сикан / Getty Images
Даниил Сикан / Getty Images

Форвард олимпийской сборной Украины Даниил Сикан поделился мыслями о вылете из футбольного турнира.

По словам Сикана, игроки коллектива Руслана Ротаня могли сделать больше чем сделали.

Читай также: Украина - Аргентина: обзор матча и результат игры 30.07.2024

"Могли больше, сделали немножко меньше. Но на этом жизнь не заканчивается, возвращаемся работать в свои клубы. Руслан Ротань пожелал успехов и менять менталитет.

Возвращаемся с одной победой и двумя поражениями. Это опыт, который в дальнейшем только поможет мне. Мы впервые участвуем в таком турнире как Олимпиада и, надеюсь, не в последний раз".

Также Даниил рассказал, как ему было выступать в статусе капитана на соревнованиях.

"Это ответственность, конечно, но он (статус - прим.) не давит. Я отвечаю за команду на поле, за ее характер, какие-то тактические действия. Мы - одна команда, работаем только ради победы", - заявил Сикан в комментарии УАФ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Даниил Сикан

Статьи по теме

Олимпиада-2024: определились четвертьфинальные пары футбольного турнира Олимпиада-2024: определились четвертьфинальные пары футбольного турнира
Олимпиада-2024 в Париже: Япония остается лидером медального зачета, Украина опустилась ниже Олимпиада-2024 в Париже: Япония остается лидером медального зачета, Украина опустилась ниже
Костюк - о матче в почти 40-градусную жару: Посмотрим завтра, смогла ли я выдержать Костюк - о матче в почти 40-градусную жару: Посмотрим завтра, смогла ли я выдержать
Сразу три спортсмена превзошли Олимпийский рекорд Романчука в заплыве на 800 метров Сразу три спортсмена превзошли Олимпийский рекорд Романчука в заплыве на 800 метров
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Партизан - Динамо и другие отборочные матчи Лиги чемпионов, квалификация Лиги конференций
просмотров
Свитолина разгромила японку на старте Олимпиады и сыграет с шестой ракеткой мира
просмотров

Последние новости

Бокс16:27
Усик сообщил, когда начнет тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри
Олимпийские игры16:06
Игрок сборной Украины обменялся футболками со звездой Манчестер Сити после вылета с Олимпиады
Украина15:59
Вратарь сборной Украины U-19 вошел в символическую сборную Евро
Европа15:45
ПСЖ договорился о переходе хавбека сборной Португалии
Киберспорт15:44
BLAST Premier: Fall Groups 2024: онлайн-трансляция матчей G2 - NiP, Liquid - VP
Европа15:28
Потенциальный конкурент Довбика хочет перейти в Милан
Киберспорт15:25
BLAST Premier Fall Groups 2024: первый матч NaVi, поединок G2 - NiP
Европа15:07
Гвардиола: Я знаю, что Альварес хочет играть, но у меня еще 18-19 игроков хотят того же
Бокс15:05
"Усик, я тебя предупредил": Фьюри оставил послание украинцу перед реваншем
Другие страны14:59
Некогда один из самых перспективных игроков Украины перешел в казахстанский клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK