Свитолина подвела личные итоги Олимпиады

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мыслями о своем выступлении на Олимпиаде.

Спортсменка поблагодарила за поддержку своих фанатов и призналась, что хочет достигать больше чем удалось.

"Для меня было большой честью получить шанс снова представлять свою родную страну на Олимпиаде.

Поддержка и ободряющие слова от каждого ценителя тенниса по-настоящему касались моей души.

Я благодарю за непоколебимую поддержку, которая мотивировала меня отдавать себя на все 100% в каждой встрече. Благодарна вам всем за то, что вы стали частью этого незабываемого путешествия вместе со мной.

Стремимся к большему", - написала украинская теннисистка в Instagram.

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