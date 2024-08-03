Южная Корея - Украина: онлайн трансляция финала командного турнира по фехтованию на Олимпиаде
ISPORT.UA предлагает вашему вниманию поединок за золото Олимпийских игр.
В субботу, 3 августа, состоится финал командного турнира по фехтованию на сабле среди женщин на Олимпиаде.
Сборная Украины сразиться за золотую медаль против сборной Южной Кореи. Финал состоится в 21:00 по киевскому времени.
Наша сборная представлена Ольгой Харлан, Алиной Комащук, Еленой Кравацкой и Юлией Бакастовой.
Онлайн трансляция финального поединка доступна на платформе Суспильного, а также на нашем сайте.
Онлайн трансляция финала командного турнира по фехтованию на Олимпиаде
Напомним, что по завершении финала Ольга Харлан станет обладетельницей национального рекорда.
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