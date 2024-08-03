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Южная Корея - Украина: онлайн трансляция финала командного турнира по фехтованию на Олимпиаде

ISPORT.UA предлагает вашему вниманию поединок за золото Олимпийских игр.
Сегодня, 20:18
Женская сборная Украины по фехтованию / Getty Images
Женская сборная Украины по фехтованию / Getty Images

В субботу, 3 августа, состоится финал командного турнира по фехтованию на сабле среди женщин на Олимпиаде.

Сборная Украины сразиться за золотую медаль против сборной Южной Кореи. Финал состоится в 21:00 по киевскому времени.

Наша сборная представлена Ольгой Харлан, Алиной Комащук, Еленой Кравацкой и Юлией Бакастовой.

Онлайн трансляция финального поединка доступна на платформе Суспильного, а также на нашем сайте.

Онлайн трансляция финала командного турнира по фехтованию на Олимпиаде

Напомним, что по завершении финала Ольга Харлан станет обладетельницей национального рекорда.

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