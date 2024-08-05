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Футболист Олимпийской сборной попрощался со своим клубом и переберется в низший дивизион

Черноморец потеряет перспективного защитника.
Сегодня, 10:53
Владимир Салюк
Владимир Салюк

Защитник Владимир Салюк в своем Instagram-аккаунте объявил о том, что покидает родной одесский Черноморец.

"Пора прощаться. Я делаю следующий шаг в своей карьере. Одесса всегда останется в моем сердце, потому что это мой дом, здесь я начал свой жизненный путь, здесь меня воспитали и здесь я стал профессиональным футболистом", - написал Салюк.

По информации Украинского футбола Владимир станет игроком Металлист 1925, несколько дней назад не смог выиграть "переходный" турнир, в котором разыгрывалось место в УПЛ.

Напомним, что Салюк ездил на Олимпийские игры вместе с нашей сборной, где в втором туре в матче против Марокко получил красную карточку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец

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